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सड़क हादसा: टक्कर लगने से बिगड़ा संतुलन, अपने ही ट्रैक्टर–ट्रॉली के टायर के नीचे दबने से युवक की मौत

अलवर जिला अस्पताल ( ETV Bharat File Photo )

अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारौली स्टैंड के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक युवक की मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब युवक अपने घर से ट्रैक्टर लेकर खाद लेने निकला था. इस दौरान सामने से आ रहे एक तूड़ी से भरे ट्रैक्टर ने युवक के ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश कर जाम खुलवाया. मृतक के परिजन अजहरुद्दीन ने बताया कि मृतक वाजिब खान (20) निवासी ठेकड़ा उल्हाहेड़ी गांव शनिवार को ट्रैक्टर लेकर खाद लेने के लिए जा रहा था. इसी दौरान तूड़ी से भरा ओवरलोड एक ट्रैक्टर सामने से आ रहा था. जैसे ही ओवरलोड ट्रैक्टर सामने आया, तो युवक के ट्रैक्टर की ट्राली से टकरा गया, जिससे चालक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गया और अपने ही ट्रैक्टर की ट्रॉली के टायर के नीचे दब गया. उन्होंने बताया इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पढ़ें: डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: बस ने बाइक को मारी टक्कर, टायर के नीचे आने से दो युवकों की मौत