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सड़क हादसा: टक्कर लगने से बिगड़ा संतुलन, अपने ही ट्रैक्टर–ट्रॉली के टायर के नीचे दबने से युवक की मौत

युवक अपना ट्रैक्टर लेकर जा रहा था. इसी दौरान दूसरे ओवरलोड ट्रैक्टर ने युवक के ट्रैक्टर को टक्कर मार दी.

Alwar District Hospital
अलवर जिला अस्पताल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 1:27 PM IST

3 Min Read
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अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारौली स्टैंड के पास शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक युवक की मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब युवक अपने घर से ट्रैक्टर लेकर खाद लेने निकला था. इस दौरान सामने से आ रहे एक तूड़ी से भरे ट्रैक्टर ने युवक के ट्रैक्टर को टक्कर मार दी. वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश कर जाम खुलवाया.

मृतक के परिजन अजहरुद्दीन ने बताया कि मृतक वाजिब खान (20) निवासी ठेकड़ा उल्हाहेड़ी गांव शनिवार को ट्रैक्टर लेकर खाद लेने के लिए जा रहा था. इसी दौरान तूड़ी से भरा ओवरलोड एक ट्रैक्टर सामने से आ रहा था. जैसे ही ओवरलोड ट्रैक्टर सामने आया, तो युवक के ट्रैक्टर की ट्राली से टकरा गया, जिससे चालक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गया और अपने ही ट्रैक्टर की ट्रॉली के टायर के नीचे दब गया. उन्होंने बताया इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

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मृतक के परिजन अजहरुद्दीन ने बताया कि मृतक परिवार में सबसे छोटा लड़का था, जो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था. उन्होंने बताया कि परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर रोड जाम कर दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की. उन्होंने बताया कि सड़क पर लगातार ओवरलोड वाहन दौड़ते हैं, जिससे आए दिन इस क्षेत्र में घटनाएं हो रही है. उन्होंने पुलिस को इस से अवगत कराया, इसके बाद पुलिस ने यहां पर गश्त की बात कही.

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वहीं घटना के संबंध में सदर थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने कहा कि शनिवार को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने आक्रोशित होकर अलवर-सिकंदरा मार्ग जाम कर दिया. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाइश की और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी के लिए भिजवाया. उन्होंने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर थाने भिजवाया. फिलहाल अलवर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

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LOSS OF BALANCE DUE TO COLLISION
COLLISION OF TWO TRACTORS IN ALWAR
OVERLOAD TRACTOR HIT ANOTHER
YOUTH DIED AS CRUSHED UNDER TYRE

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