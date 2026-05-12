फिरोजाबाद: गैस पाइपलाइन का चैंबर बना 'मौत का कुआं', खुले गड्ढे में गिरने से युवक की मौत
हादसे के बाद छोटेलाल पूरी रात गड्ढे में ही पड़ा रहा. अंधेरा होने की वजह से किसी को घटना की जानकारी नहीं हो सकी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 8:39 PM IST
फिरोजाबाद: जनपद के थाना लाइनपार क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया एक गहरा चैंबर खुला छोड़ दिया गया था, जो एक युवक के लिए काल बन गया. इस खुले चैंबर में गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम और आक्रोश छा गया. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मौके पर जमकर हंगामा किया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को काफी देर तक समझा-बुझाकर शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.
दरअसल, घटना लाइनपार थाना क्षेत्र के ढोलपुरा गांव के पास की है. मृतक की पहचान 40 वर्षीय छोटेलाल निवासी ढोलपुरा के रूप में हुई है. बताया गया कि छोटेलाल किसी कारखाने में काम करता था और रोज की तरह सोमवार रात करीब 11 बजे बाइक से घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में गेल गैस कंपनी द्वारा खोदे गए खुले गड्ढे में उसकी बाइक गिर गई.
काफी समय से खुला पड़ा था चैंबर
ग्रामीणों के अनुसार चैंबर काफी समय से खुला पड़ा था और वहां किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग नहीं की गई थी. रात का समय होने के कारण छोटेलाल को गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उसमें जा गिरा. हादसे के बाद छोटेलाल पूरी रात गड्ढे में ही पड़ा रहा. अंधेरा और सूनसान होने की वजह से किसी को घटना की जानकारी नहीं हो सकी. सुबह जब परिजनों और ग्रामीणों को जानकारी हुई तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. युवक को बाहर निकालने तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
ग्रामीणों में आक्रोश
हादसे के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला. लोगों ने गैस विभाग और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. ग्रामीणों का कहना था कि अगर समय रहते गड्ढे को बंद कर दिया जाता या सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो छोटेलाल की जान बच सकती थी. हंगामे की सूचना पर थाना लाइनपार पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया. थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार ने बताया कि गांव ढोलपुरा के पास एक बाइक सवार युवक की गड्ढे में गिरकर मौत हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि गड्ढा गैस कंपनी के ठेकेदार द्वारा खोदा गया था और उसे बंद नहीं कराया गया था. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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