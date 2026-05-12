ETV Bharat / state

फिरोजाबाद: गैस पाइपलाइन का चैंबर बना 'मौत का कुआं', खुले गड्ढे में गिरने से युवक की मौत

फिरोजाबाद: जनपद के थाना लाइनपार क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गया एक गहरा चैंबर खुला छोड़ दिया गया था, जो एक युवक के लिए काल बन गया. इस खुले चैंबर में गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम और आक्रोश छा गया. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मौके पर जमकर हंगामा किया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को काफी देर तक समझा-बुझाकर शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

दरअसल, घटना लाइनपार थाना क्षेत्र के ढोलपुरा गांव के पास की है. मृतक की पहचान 40 वर्षीय छोटेलाल निवासी ढोलपुरा के रूप में हुई है. बताया गया कि छोटेलाल किसी कारखाने में काम करता था और रोज की तरह सोमवार रात करीब 11 बजे बाइक से घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में गेल गैस कंपनी द्वारा खोदे गए खुले गड्ढे में उसकी बाइक गिर गई.

काफी समय से खुला पड़ा था चैंबर

ग्रामीणों के अनुसार चैंबर काफी समय से खुला पड़ा था और वहां किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग नहीं की गई थी. रात का समय होने के कारण छोटेलाल को गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उसमें जा गिरा. हादसे के बाद छोटेलाल पूरी रात गड्ढे में ही पड़ा रहा. अंधेरा और सूनसान होने की वजह से किसी को घटना की जानकारी नहीं हो सकी. सुबह जब परिजनों और ग्रामीणों को जानकारी हुई तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. युवक को बाहर निकालने तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.