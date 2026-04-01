ETV Bharat / state

गोरखपुर आंनद लोक हॉस्पिटल में, गाल ब्लैडर में पथरी के ऑपरेशन के बाद युवक की मौत, परिजनों नें किया हंगामा

अभिषेक के पिता का कहना है कि मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है.

Photo Credit; ETV Bharat
आंनद लोक हॉस्पिटल में, ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर पारिजनों नें किया हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: शहर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के आंनद लोक हॉस्पिटल में पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने हास्पिटल में जमकर हंगामा किया. घरवालों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है.

युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा. (Video Credit; ETV Bharat)

पीपीगंज के रहने वाले अभिषेक मद्धेशिया मंगलवार को अपने पित्त की थैली में पथरी का इलाज कराने के लिए आनंद लोक हॉस्पिटल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन का सुझाव दिया. अभिषेक अपने मित्र के साथ आया था, लिहाजा उसने अपने ऑपरेशन करने की सारी औपचारिकता पूरी की और उसका ऑपरेशन मंगलवार को कर दिया गया. बुधवार भोर में अभिषेक की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. अभिषेक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, गोरखनाथ थाने में तहरीर दी.

Photo Credit; ETV Bharat
परिजनों को समझाती पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं डॉक्टर आनंद अग्रवाल का कहना है कि मरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई है. जबकि मृतक अभिषेक के पिता का कहना है कि मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है. अभिषेक की उम्र 25 साल थी और वह पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था.

आनंदलोक के डॉक्टर ने 31 मार्च को ऑपरेशन की डेट दी थी. अभिषेक को मंगलवार को आनंदलोक में भर्ती कराया गया. रात करीब 8:30 बजे डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया. इसके बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिजनों नें आरोप लगाया कि गलत ऑपरेशन करने की वजह से बहुत खून निकल गया था. बुधवार भोर में करीब 5:30 बजे उसकी मौत हो गई. लेकिन डॉक्टर ने एक बार भी उसकी हालत के बारे में नहीं बताया. चुपके से मौत के बाद डाॅक्टर और स्टॉफ भाग गए.

मृतक के पिता सुरेश मद्धेशिया ने बताया कि ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल के 2 स्टाॅफ ने बोला था कि अभी हंस रहे हो, थोड़ी देर बाद रोना पड़ेगा. जानबूझकर मेरे बेटे का गलत ऑपरेशन किया.

इस मामले में गोरखनाथ थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह का कहना है कि पीड़ित पक्ष से तहरीर मिली है, पुलिस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी. मरीज के परिजन इस घटना के बाद सदमें हैं. उन्होंने इसको लेकर अस्पताल परिसर में हंगामा भी किया. मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें समझानें में जुटी है. अभी FIR नहीं हुआ हैं. पोस्टमार्टम के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पीलीभीत में आवारा कुत्तों का आतंक; खाली मकान में सिक्योरिटी गार्ड के शव को नोचा

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS TODAY
ANAND LOK HOSPITAL GORAKHPUR
गोरखपुर आंनद लोक हॉस्पिटल हंगामा
आंनद लोक हॉस्पिटल युवक मौत हंगामा
ANAND LOK HOSPITAL GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.