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गोरखपुर आंनद लोक हॉस्पिटल में, गाल ब्लैडर में पथरी के ऑपरेशन के बाद युवक की मौत, परिजनों नें किया हंगामा

आंनद लोक हॉस्पिटल में, ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत पर पारिजनों नें किया हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: शहर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के आंनद लोक हॉस्पिटल में पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने हास्पिटल में जमकर हंगामा किया. घरवालों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है. युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा. (Video Credit; ETV Bharat) पीपीगंज के रहने वाले अभिषेक मद्धेशिया मंगलवार को अपने पित्त की थैली में पथरी का इलाज कराने के लिए आनंद लोक हॉस्पिटल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन का सुझाव दिया. अभिषेक अपने मित्र के साथ आया था, लिहाजा उसने अपने ऑपरेशन करने की सारी औपचारिकता पूरी की और उसका ऑपरेशन मंगलवार को कर दिया गया. बुधवार भोर में अभिषेक की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. अभिषेक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, गोरखनाथ थाने में तहरीर दी.