बरेली में नगर निगम के खुले नाले में गिरे युवक की मौत; 31 घंटे बाद बरामद हुई लाश
बरेली नगर आयुक्त संजीव मौर्या ने बताया कि मृतक की पहचान तौहीद (30) निवासी हरदोई के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 10:04 AM IST
बरेली: नगर निगम के खुले नाले में गिरे युवक की लाश 31 घंटे बाद बरामद की जा सकी है. बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में सैटेलाइट बस अड्डे के पास 24 मार्च 2026 की रात 9:30 युवक नाले में गिरा था. 26 मार्च गुरूवार तड़के करीब 3 बजे युवक का शव बरामद किया जा सका.
बरेली नगर आयुक्त संजीव मौर्या ने बताया कि शव को बरामद कर लिया गया है. मृतक की पहचान तौहीद (30) निवासी हरदोई के रूप में हुई है. नगर आयुक्त ने कहा कि घटना के संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, घटनास्थल पर बैरिकेडिंग की गई है.
अचानक गिरा था युवक: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक नाले के किनारे बैठा था. अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गहरे नाले में जा गिरा और तेज बहाव में बह गया. घटना का CCTV भी सामने आया है. इसमें युवक को गिरते हुए देखा गया है.
सूचना मिलने पर पुलिस, SDRF और नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं और तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. नाले में जमा कचरा और तेज बहाव के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतें आईं.
रेस्क्यू टीमों ने JCB मशीनों की मदद से नाले की सफाई कराई और कई स्थानों पर स्लैब तोड़कर पानी निकाला. लंबी मशक्कत के बाद बुधवार देर रात करीब 3 बजे युवक का शव बरामद कर लिया गया.
नगर निगम से नाराजगी: स्थानीय लोगों में नगर निगम के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि यह घटना हाल ही में नोएडा में हुई युवक की मौत की याद दिलाता है. बरेली में खुले नाले लंबे समय से खतरा बने हुए हैं, लेकिन समय रहते उचित इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं.
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