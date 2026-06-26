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दिल्ली के नरेला में खुले नाले में गिरने से युवक की मौत, DDA की लापरवाही आई सामने !

नई दिल्ली: नरेला विधानसभा दिल्ली की एक नंबर विधानसभा में जानी जाती है, लेकिन यहां सरकारी विभागों की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. नरेला इलाके में एक बार फिर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां खुले पड़े नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई. सुबह-सवेरे नाले में युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

खुले पड़े नाले में गिरने से युवक की मौत

मृतक युवक की पहचान सूरज के रूप में हुई है, जो पास के इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, सूरज देर रात खुले पड़े नाले में गिर गया था. हादसे के बाद वह किसी को दिखाई नहीं दिया और सुबह जब लोगों ने नाले में शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस हादसे के पीछे DDA विभाग और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही है. इलाके में इस तरह कई जगह नाले खुले पड़े हैं, जो लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि इससे पहले भी खुले नालों के कारण कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.