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दिल्ली के नरेला में खुले नाले में गिरने से युवक की मौत, DDA की लापरवाही आई सामने !

नरेला इलाके में खुले पड़े नाले में गिरने से एक युवक की मौत,इलाके में रहनेवालों ने DDA और संबंधित अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप

नरेला में खुले नाले में गिरने से युवक की मौत
नरेला में खुले नाले में गिरने से युवक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 26, 2026 at 6:20 PM IST

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नई दिल्ली: नरेला विधानसभा दिल्ली की एक नंबर विधानसभा में जानी जाती है, लेकिन यहां सरकारी विभागों की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. नरेला इलाके में एक बार फिर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां खुले पड़े नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई. सुबह-सवेरे नाले में युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

खुले पड़े नाले में गिरने से युवक की मौत

मृतक युवक की पहचान सूरज के रूप में हुई है, जो पास के इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, सूरज देर रात खुले पड़े नाले में गिर गया था. हादसे के बाद वह किसी को दिखाई नहीं दिया और सुबह जब लोगों ने नाले में शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस हादसे के पीछे DDA विभाग और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही है. इलाके में इस तरह कई जगह नाले खुले पड़े हैं, जो लगातार हादसों को दावत दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि इससे पहले भी खुले नालों के कारण कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

नरेला में सरकारी विभागों की लापरवाही ने ले ली युवक की जान (ETV Bharat)

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार और विभागों की तरफ से नालों की सफाई को लेकर लगातार दावे किए जाते हैं, लेकिन नरेला विधानसभा में जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगह नालों की सफाई के बाद उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे आए दिन लोग और बच्चे हादसों का शिकार हो रहे हैं.

डीसीपी आउटर नॉर्थ सुबोध सक्सेना ने दी जानकारी

"आज सुबह करीब 6:30 बजे नरेला के सेक्टर 5 में एक नाले में शव होने की सूचना मिली मौके पर पहुंचने पर एक शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान 36 वर्षीय सूरज कुमार के तौर पर उनके भाई धीरू ने की. धीरू ने बताया कि मृतक कल रात घर से निकला था और वापस नहीं लौटा था. सूरज अविवाहित था और ढोल बजाकर अपनी आजीविका चलाता था. आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है "...

सुबोध सक्सेना,डीसीपी आउटर नॉर्थ

वहीं स्थानीय युवक शहजाद ने बताया

"ये नाला काफी समय से खुला पड़ा है न ही यह कोई सफाई होती है इसकी ओर कुछ ध्यान दिया जाता है. इन खुले पड़े नालों में पहले भी बच्चे गिरते है पर ऐसा हादसा पहली बार हुआ जब हमने सुबह देखा तो नाले में लाश पड़ी थी."शहजाद ,स्थानीय युवक

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जरूरत है कि खुले पड़े नालों को जल्द से जल्द ढंका जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े.

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