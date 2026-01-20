ETV Bharat / state

नैनीताल में दोस्तों संग पिकनिक मना रहा युवक गहरी खाई में गिरा, मौके पर दर्दनाक मौत

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल स्नोव्यू क्षेत्र में जंगल में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा युवक असंतुलित होकर खाई में गिर गया. काफी आवाज लगाने के बाद भी खाई से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो दोस्तों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस, एसडीआरएफ, दमकल कर्मियों ने एक घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को खाई से बाहर निकाला. जिसे बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस का कहना है कि शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है. मृतक के दोस्तों द्वारा उसका पैर फिसलकर गिरने की जानकारी दी गई है. हालांकि मामले में दोस्तों से पूछताछ के साथ ही अन्य एंगलों पर भी जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक ब्रेसाइड सात नंबर निवासी भुवन राम आर्या अपने छह दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए हिमालय दर्शन क्षेत्र गया था. जहां सभी दोस्तों ने मिलकर शराब पी, इस दौरान भुवन पहाड़ी से नीचे को लघुशंका करने लगा. नशा होने के कारण अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह खाई में गिर गया. दोस्तों ने टार्च लगाकर भुवन को काफी आवाज लगाई, लेकिन खाई से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. जिसके बाद दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर कोतवाली एसआई प्रवीण तेवतिया पुलिस टीम के साथ माैके पर पहुंचे व युवक की तलाश में खाई में उतरे.