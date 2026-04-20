200 फीट गहरे कुएं में गिरने से युवक की मौत, एसडीआरएफ ने 8 घंटे बाद निकाला शव
युवक कुएं की मोटर चलाने की कहकर घर से निकला था, लेकिन कुएं में उसका शव मिला.
Published : April 20, 2026 at 7:20 PM IST
अलवर: जिले के टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडावरी स्थित हल्कारा का बास गांव में एक 22 वर्षीय युवक के 200 फीट गहरे कुएं में गिरने से मौत हो गई. घटना की सूचना लगने पर परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन व पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव निकालने का प्रयास किया. बाद में एसडीआरएफ की टीम ने शव बाहर निकाला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ अस्पताल भिजवाया.
टहला थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र से फोन पर सूचना मिली कि मंडावरी गांव का एक युवक कुएं में गिर गया. इस सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मौके पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों ने कुएं से शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन शव नहीं निकल सका. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया.
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थानाधिकारी मीणा ने बताया कि एसडीआरएफ टीम ने करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला. मृतक की पहचान रामौतार मीणा पुत्र फैलीराम मीणा के रूप में हुई. उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया. उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से शिकायत दी गई है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है.
कुएं की मोटर चलाने की कहकर निकला था: मृतक के परिजन रामफूल मीणा ने बताया कि मृतक रामौतार सोमवार सुबह घर पर बोरिंग की मोटर चलाने के लिए कहकर निकला था. काफी देर बाद जब मोटर नहीं चली, तो परिजनों ने युवक को फोन किया. फोन नहीं उठाने पर परिजनों ने रामौतार को ढूंढने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि ढूंढ़ते समय परिजनों को रामौतार का फोन कुएं की डोल पर मिला. इसके बाद पूरे परिवार को घटना की जानकारी लगी और परिवार में कोहराम मच गया. रामफूल ने बताया कि घटना के संबंध में टहला थाने में शिकायत दी गई है.