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200 फीट गहरे कुएं में गिरने से युवक की मौत, एसडीआरएफ ने 8 घंटे बाद निकाला शव

अस्पताल में कानूनी कार्रवाई करती पुलिस ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडावरी स्थित हल्कारा का बास गांव में एक 22 वर्षीय युवक के 200 फीट गहरे कुएं में गिरने से मौत हो गई. घटना की सूचना लगने पर परिजन मौके पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन व पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव निकालने का प्रयास किया. बाद में एसडीआरएफ की टीम ने शव बाहर निकाला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ अस्पताल भिजवाया. टहला थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र से फोन पर सूचना मिली कि मंडावरी गांव का एक युवक कुएं में गिर गया. इस सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मौके पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों ने कुएं से शव निकालने का प्रयास किया, लेकिन शव नहीं निकल सका. इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. पढ़ें: खेत में बने कुएं में युवक का शव मिला, बीस दिन से लापता था