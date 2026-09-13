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दिल्ली: छत से गिरकर युवक की मौत, हादसा या हत्या की जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: शाहदरा जिले के गांधीनगर इलाके में रविवार सुबह एक युवक की छत से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना नामदेव गली की है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि युवक की मौत छत से दुर्घटनावश गिरने से हुई है या उसे किसी ने धक्का दिया है.

सुबह करीब 5:20 बजे गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नामदेव गली में एक युवक सड़क पर गिरा हुआ है. युवक के सिर से खून निकल रहा था और उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

गांधीनगर में छत से गिरकर युवक की मौत: शाहदरा के डीसीपी आर.पी मीना के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना गांधीनगर की पुलिस टीम के साथ क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ घटना से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है.