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दिल्ली: छत से गिरकर युवक की मौत, हादसा या हत्या की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक की मौत महज हादसा है या फिर इसके पीछे किसी साजिश की आशंका है.

छत से गिरकर युवक की मौत
छत से गिरकर युवक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2026 at 1:20 PM IST

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नई दिल्ली: शाहदरा जिले के गांधीनगर इलाके में रविवार सुबह एक युवक की छत से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना नामदेव गली की है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि युवक की मौत छत से दुर्घटनावश गिरने से हुई है या उसे किसी ने धक्का दिया है.

सुबह करीब 5:20 बजे गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नामदेव गली में एक युवक सड़क पर गिरा हुआ है. युवक के सिर से खून निकल रहा था और उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

गांधीनगर में छत से गिरकर युवक की मौत: शाहदरा के डीसीपी आर.पी मीना के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना गांधीनगर की पुलिस टीम के साथ क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ घटना से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है.

बिहार का रहने वाला था युवक: मृतक की पहचान दीपक (30) के रूप में हुई है. वह बिहार के किशनगंज जिले के पीपला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, दीपक पिछले करीब दो साल से दिल्ली में एक कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहा था. वह शादीशुदा था. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दीपक आखिर सुबह के समय छत पर क्यों गया था और वह किस परिस्थिति में नीचे गिरा. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है.

फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक की मौत महज हादसा है या फिर इसके पीछे किसी साजिश की आशंका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा.

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