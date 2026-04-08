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जानलेवा बना बिहार के इस रेस्टोरेंट का खाना! पनीर-मंचूरियन खाने से 1 युवक की मौत, 2 गंभीर

बिहार के कैमूर में एक युवक को पनीर-मंचूरियन की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी. फिलहाल दो की हालत गंभीर है. पढ़ें

Death due to paneer Manchurian
पनीर और मंचूरियन खाने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 3:26 PM IST

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कैमूर: अगर आप भी रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं. मामला कैमूर के भभुआ शहर स्थित एक रेस्टोरेंट का है, जहां पनीर और मंचूरियन खाने के बाद एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. 20 अप्रैल को तीनों युवकों का जनैऊ होना था.

पनीर और मंचूरियन खाने से मौत! : दो भाई सहित तीन युवकों ने रेस्टोरेंट का खाना खाया और खाना खाने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है.

पनीर और मंचूरियन खाने से मौत (ETV Bharat)

रात को रेस्टोरेंट से लेकर आया था खाना: मृतक की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव निवासी मार्कंडेय तिवारी के पुत्र विशाल कुमार तिवारी के रूप में हुई है. इस मामले पर जानकारी देते हुए मृतक के पिता मार्कण्डेय तिवारी ने बताया कि मेरा बेटा विशाल तिवारी भभुआ शहर के जायका रेस्टोरेंट से कल रात 9 बजे मंचूरियन और पनीर घर लेकर आया था.

"विशाल अपने छोटा भाई (विनायक तिवारी) और एक दोस्त (युवराज) के साथ खाना खाया. आधे घंटे बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई और तीनों को उल्टियां शुरू हो गई, जिसके बाद विशाल तिवारी की तबीयत ज्यादा बिगड़ता देख उसे इलाज के लिए सुबह 4 बजे भभुआ सदर अस्पताल लाया गया."- मार्कंडेय तिवारी, मृतक के पिता

परिजनों का चिकित्सक पर गंभीर आरोप: परिजनों का आरोप है के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने केवल आला से जांच करके युवक को मृत घोषित कर दिया. बार-बार ईसीजी जांच की मांग के बाद भी चिकित्सक द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गयी.

Death due to paneer Manchurian
कैमूर में युवक की मौत से सनसनी (ETV Bharat)

प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने कही ये बात: पिता ने कहा कि जब सुबह 8 बजे भभुआ के प्राइवेट हॉस्पिटल में युवक को ले गए तो, वहां किसी चिकित्सक ने बताया कि आप लोगों ने लाने में देर कर दी. इसकी आधे घंटे पहले ही मौत हो गई है. अगर सदर अस्पताल के डॉक्टर ने सही तरीके से इलाज और जांच किया होता तो आज मेरा बेटा का जीवन बच जाता.

होटल संचालक और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग: वहीं मृतक के पिता मार्कंडेय तिवारी ने फूड प्वाइजनिंग से मौत को कारण बताते हुए रेस्टोरेंट संचालक और सदर अस्पताल में ड्यूटी में तैनात चिकित्सक के खिलाफ थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग कीी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Death due to paneer Manchurian
परिजनों का चिकित्सक पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)

उपाधीक्षक डॉक्टर का बयान: वही इस मामले पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि फूड प्वाइजनिंग को लेकर एक युवक को सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां मौजूद चिकित्सा डॉक्टर कमलेश प्रसाद के द्वारा जांच किया गया तो युवक की पहले ही मौत हो चुकी थी.

"मौत कितने देर पहले हुई है, इसका कोई भी डॉक्टर पुष्टि नहीं कर सकता है.फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का खुलासा किया जाएगा."- डॉ विनोद कुमार सिंह, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल भभुआ

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