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जानलेवा बना बिहार के इस रेस्टोरेंट का खाना! पनीर-मंचूरियन खाने से 1 युवक की मौत, 2 गंभीर

कैमूर: अगर आप भी रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं. मामला कैमूर के भभुआ शहर स्थित एक रेस्टोरेंट का है, जहां पनीर और मंचूरियन खाने के बाद एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. 20 अप्रैल को तीनों युवकों का जनैऊ होना था.

पनीर और मंचूरियन खाने से मौत! : दो भाई सहित तीन युवकों ने रेस्टोरेंट का खाना खाया और खाना खाने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है.

पनीर और मंचूरियन खाने से मौत (ETV Bharat)

रात को रेस्टोरेंट से लेकर आया था खाना: मृतक की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव निवासी मार्कंडेय तिवारी के पुत्र विशाल कुमार तिवारी के रूप में हुई है. इस मामले पर जानकारी देते हुए मृतक के पिता मार्कण्डेय तिवारी ने बताया कि मेरा बेटा विशाल तिवारी भभुआ शहर के जायका रेस्टोरेंट से कल रात 9 बजे मंचूरियन और पनीर घर लेकर आया था.

"विशाल अपने छोटा भाई (विनायक तिवारी) और एक दोस्त (युवराज) के साथ खाना खाया. आधे घंटे बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई और तीनों को उल्टियां शुरू हो गई, जिसके बाद विशाल तिवारी की तबीयत ज्यादा बिगड़ता देख उसे इलाज के लिए सुबह 4 बजे भभुआ सदर अस्पताल लाया गया."- मार्कंडेय तिवारी, मृतक के पिता

परिजनों का चिकित्सक पर गंभीर आरोप: परिजनों का आरोप है के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने केवल आला से जांच करके युवक को मृत घोषित कर दिया. बार-बार ईसीजी जांच की मांग के बाद भी चिकित्सक द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गयी.