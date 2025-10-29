दबिश देने पहुंची पुलिस को देख नदी में कूदा युवक; मौत के बाद जाम लगाकर किया हंगामा, परिजन बोले- 'साजिशन हत्या का मामला'
सीओ सिटी पंकज पंत ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 9:56 PM IST
शाहजहांपुर : जिले के चौक कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को पुलिस की छापेमारी के दौरान युवक नदी में कूद गया. जिसके बाद युवक की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर हंगामा किया. परिजनों ने युवक को बुलाकर हत्या किये जाने का आरोप लगाया है. आरोप है कि युवक का मोबाइल, पैसा भी गायब है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
सीओ सिटी पंकज पंत का कहना है कि बुधवार को कोविद तिवारी (35) की नदी में डूबने से मौत हो गई. परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जो विधिक कार्रवाई होगी, जो भी आरोपित होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. मौके पर जाम को खुलवा लिया गया है. मौके पर शांति है, वैधानिक करवाई की जाएगी.
घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के हयातपुर इलाके की है. बड़े भाई शोभित तिवारी का आरोप है कि कोविद तिवारी (35) घर पर खाना खा रहा था, तभी किसी का फोन आया था. उसने बताया कि जानने वाले का फोन आया है वह कुछ रुपये मांग रहे हैं. घर से पैसे देने की बात कहकर वह निकला था. हयातपुर के पास नदी के किनारे वहां पर जुआ हो रहा था, वहां और भी लोग मौजूद थे. इस दौरान पुलिस दबिश देने वहां पहुंच गई. उनका आरोप है कि इस दौरान वह नदी में डूब गया. जिसके बाद भाई की लाश मिली. भाई का आरोप है कि यह साजिशन हत्या का मामला है. आरोप है कि जब यह डूबने लगा तो पुलिस ने बचाया भी नहीं. जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने रास्ता जामकर हंगामा किया. मौके पर पुलिस के कई आलाधिकारी पहुंचे.
