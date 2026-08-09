अमरोहा में अंतिम संस्कार में शामिल होने गया युवक गंगा में डूबा, मौत
गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को गंगा से बाहर निकाला, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 9:14 AM IST
अमरोहा: हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धौरिया ऐतमाली में अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे एक युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई. युवक के गहरे पानी में चले जाने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ गंगा घाट पर जमा हो गई. दो गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को गंगा से बाहर निकाला, लेकिन तब-तक उसकी मौत हो चुकी थी. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
गांव निवासी राजीव ने बताया, गांव कासमाबाद निवासी कृष्णा पुत्र विपिन अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोरिया एतवाली स्थित गंगा घाट पर पहुंचा था. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान वह गंगा में गया. इसी दौरान अचानक वह गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूबने लगा.
युवक को गंगा में डूबता देख मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. लोगों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद युवक की तलाश शुरू की गई. सूचना मिलने पर दो गोताखोरों को गंगा में उतारा गया.
गोताखोरों ने गंगा में काफी देर तक तलाश की और कड़ी मशक्कत के बाद कृष्णा को बाहर निकाल लिया. आनन-फानन में उसे बाहर लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
युवक की मौत की सूचना जैसे ही उसके परिजनों को मिली, परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अचानक हुए इस हादसे से गांव में भी मातम का माहौल है. अंतिम संस्कार में शामिल होने गए युवक की गंगा में डूबने से मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया.
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी. हादसे के बाद गंगा घाट पर मौजूद लोगों में भी शोक का माहौल बना रहा.
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