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जींद के स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत, परिजनों ने तैराकी के समय करंट छोड़ने का लगाया आरोप

संचालक सहित 3 पर मामला दर्जः शुक्रवार को सिविल लाइन थाना पुलिस ने स्विमिंग पूल संचालक, कोच और मैनेजिंग स्टाफ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जींद: सफीदों रोड स्थित एकलव्य स्टेडियम में स्थित स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. मृतक के परिजनों ने स्विमिंग पूल संचालकों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

स्विमिंग पूल में तैर रहा था शव: गांधी गली निवासी संजय जैन ने शुक्रवार को बताया कि उसका बेटा गौरव जैन पिछले 25 दिन से एकलव्य स्टेडियम के स्विमिंग पूल में शाम को सात बजे से आठ बजे तक तैराकी का अभ्यास करने के लिए जाता था. उसने इसके लिए 3500 रुपये की रसीद भी कटवाई थी. गुरुवार शाम को भी गौरव जैन स्टेडियम में अभ्यास के लिए गया था. रात साढ़े आठ बजे तक वह वापस नहीं आया. जब गौरव के बारे में पूछताछ की तो उसका कहीं कुछ पता नही चला. जब परिजन स्विमिंग पूल पर पहुंचे तो उन्हें अंदर नही जाने दिया गया. जब वह जबरन अंदर गये तो उसके बेटे का शव स्विमिंग पूल में ही तैर रहा था.

कर्मचारियों के द्वारा मदद नहीं करने का आरोपः संजय जैन ने आरोप लगाया कि जब उसने अपने बेटे के शव को स्विमिंग पूल से बाहर निकलने की कोशिश की तो स्विमिंग पूल का स्टाफ, कोच और अन्य लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की. इसके बाद वह अपने भतीजे की मदद से अपने बेटे के शव को बाइक पर लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

स्विमिंग पूल में करंट से मौत का आरोपः घटना से गुस्साए परिजन सहित अन्य स्थानीय लोग शनिवार को सिविल लाइन थाना में पहुंचे. इसके बाद इन्होंने डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा, डीसी मोहम्मद इमरान रजा और एसपी कुलदीप सिंह से मुलाकात की और स्विमिंग पूल संचालकों को गिरफ्तार करने की मांग की. संजय जैन ने आरोप लगाया कि तालाब की सफाई के लिए यह लोग करंट छोड़ते हैं. जब उसका बेटा तैराकी कर रहा था तो उस समय इन लोगों ने करंट छोड़ दिया, जिससे उसके बेटे की मौत हुई है.

सिविल लाइन थाने में मामला दर्जः सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि "मृतक के पिता संजय जैन की शिकायत पर पुलिस ने स्विमिंग पूल के संचालक, कोच और प्रबंधन में अन्य स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है."