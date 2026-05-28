लोहरदगा में 11 हजार वोल्ट तार की चपेट में आए तीन युवक, एक की मौत
लोहरदगा में तीन युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए. जिसमें एक युवक की मौत हो गई.
Published : May 28, 2026 at 7:38 AM IST
लोहरदगा: जिले के कुडू थाना क्षेत्र के बड़की चांपी गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. बारात से लौट रहा डीजे लदा पिकअप वाहन 11 हजार वोल्ट तार की चपेट में आ गया, जिससे वाहन में करंट फैल गया. हादसे में एक युवक की मौत हो गई. जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों घायलों का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में चल रहा है.
नीचे झूल रहा था हाई वोल्टेज तार
जिले के कुडू थाना क्षेत्र के बड़की चांपी बड़का टोली से एक बारात लातेहार गई थी. बुधवार को बारातियों का काफिला वापस लौट रहा था. तभी डीजे वाहन बड़की चांपी पुलिस पीकेट के पास एक घुमावदार मोड़ के पास सड़क किनारे नीचे झूल रहे 11 हजार वोल्ट के बिजली तार के संपर्क में आ गया. तार के छूते ही पूरे पिकअप वाहन में करंट दौड़ गया और उसमें सवार युवक उसकी चपेट में आ गए.
दो लोग गंभीर रूप से झुलसे
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में सुमित उरांव, सत्येंद्र उरांव और प्रिंस उरांव गंभीर रूप से झुलस गए. ग्रामीणों की मदद से तीनों को तत्काल इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने सदर थाना क्षेत्र के बाधा नवाटोली निवासी सुमित उरांव को मृत घोषित कर दिया.
जबकि कुडू थाना क्षेत्र के बड़की चांपी गोपीटोली निवासी विश्राम उरांव के बेटे सत्येंद्र उरांव और टिको मनातू निवासी प्रिंस उरांव गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.
करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है:- अजित कुमार, थाना प्रभारी, कुडू
घटना के बाद इलाके में पसरा मातम
इस हादसे ने एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही और नीचे झूलते हाई वोल्टेज तारों के खतरे को उजागर कर दिया है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में जर्जर और नीचे लटक रहे बिजली के तारों को जल्द दुरुस्त करने की मांग की है, जिससे भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाएं दोबारा न हो सकें. कुडू थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना की पुलिस गहनता से जांच कर रही है. घटना को लेकर मृतक के घर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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