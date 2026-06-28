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हल्दी-मेहंदी रस्म में हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत

हमीरपुर में परिजन युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 1:53 PM IST

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हमीरपुर: जनपद के मुस्करा कस्बे में शनिवार को शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब हल्दी-मेहंदी की रस्म के लिए साउंड सिस्टम का तार बिछाते समय एक युवक 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, मुस्करा कस्बे के छः थोक मुहाल निवासी देवकरण कुशवाहा के बेटे अनिल की शादी होनी है. शनिवार को घर में हल्दी-मेहंदी की रस्म आयोजित की गई थी. कार्यक्रम के लिए साउंड सिस्टम लगाने पहुंचे पंकज (22) पुत्र हीरालाल ने तार फैलाने के लिए छत पर चढ़ा. बताया जा रहा है कि शाम को हुई बारिश के कारण छत गीली थी. इसी दौरान छज्जे के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से उसे जोरदार करंट लग गया.

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हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)

हादसे के तुरंत बाद परिजन और स्थानीय लोग पंकज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्करा लेकर पहुंचे, जहां डॉ. शिवजी गुप्ता ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने बताया कि पंकज दो भाइयों में छोटा था. वह साउंड सिस्टम का काम करने के साथ-साथ ट्रैक्टर चालक के रूप में भी कार्य करता था और इसी से परिवार का भरण-पोषण करता था. उसकी असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा है. वहीं, जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां भी मातम का माहौल है. शादी का कार्यक्रम निर्धारित होने के कारण परिजन गम और जिम्मेदारियों के बीच असमंजस की स्थिति में हैं.

थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव साहू ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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