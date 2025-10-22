ETV Bharat / state

लट्ठ के हमले में बाइक गिरने से युवक की मौत, दो घायल, पोस्टमार्टम पर तीसरे दिन माने परिजन

हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे परिजन. तीसरे दिन समझाइश पर माने.

Policemen talking to family members
परिजनों से बात करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 7:41 PM IST

डूंगरपुर: बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में लट्ठ के हमले से अनियंत्रित होकर गिरी बाइक से तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें एक ने डूंगरपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. एक युवक की हालत गंभीर होने से उसे गुजरात में हायर सेंटर रेफर किया. एक युवक का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज जारी है. घटना के बाद परिजन हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे. इसके चलते दो दिन शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका. पुलिस की समझाइश पर बुधवार को तीसरे दिन पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा. पुलिस को हमलावरों की तलाश है.

थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि मोदर होली फला निवासी प्रकाश पुत्र कानजी ताबियाड़ ने थाने में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के अनुसार, 20 अक्टूबर को शाम को भतीजा अभिषेक (22) पुत्र मणिलाल ताबियाड़, लालशंकर (18) पुत्र बसु ताबियाड़, संजय (17) पुत्र सोमेश्वर मोटर साइकिल लेकर मोदर से रतनपुर जा रहे थे. तभी राहुल पुत्र कांतिलाल ताबियाड़ ने साथियों के साथ बाइक से उनका पीछा किया. राहुल बाइक के पीछे बैठा था और उसके हाथ में लट्ठ था, जबकि तलवार छुपा रखी थी. राहुल ने उसके भतीजे और साथियों पर चलती बाइक से लट्ठ से हमला किया. हमले से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. भतीजा अभिषेक, लालशंकर ओर संजय गंभीर रूप से घायल हो गए.

थानाधिकारी कैलाश सोनी बोले... (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: डूंगरपुर में दो युवकों पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर धरना

हमलावर फरार: रिपोर्ट के अनुसार, हमले के बाद राहुल और उसके साथी बाइक से फरार हो गए. परिजन तीनों घायलों को एंबुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल लाए. डॉक्टर ने लालशंकर को मृत घोषित कर दिया, जबकि अभिषेक की हालत गंभीर होने से रेफर कर दिया. संजय डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती है. परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की और दो दिन लालशंकर के शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया. दो दिन शव मोर्चरी से नहीं उठाया. पुलिस मामले में हमलावरों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाती रही. पुलिस की समझाइश पर तीसरे दिन बुधवार को पोस्टमार्टम कराया. थानाधिकारी ने बताया कि हमलावर राहुल की तलाश है.

