ETV Bharat / state

लट्ठ के हमले में बाइक गिरने से युवक की मौत, दो घायल, पोस्टमार्टम पर तीसरे दिन माने परिजन

डूंगरपुर: बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में लट्ठ के हमले से अनियंत्रित होकर गिरी बाइक से तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें एक ने डूंगरपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. एक युवक की हालत गंभीर होने से उसे गुजरात में हायर सेंटर रेफर किया. एक युवक का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज जारी है. घटना के बाद परिजन हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे. इसके चलते दो दिन शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका. पुलिस की समझाइश पर बुधवार को तीसरे दिन पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा. पुलिस को हमलावरों की तलाश है.

थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि मोदर होली फला निवासी प्रकाश पुत्र कानजी ताबियाड़ ने थाने में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के अनुसार, 20 अक्टूबर को शाम को भतीजा अभिषेक (22) पुत्र मणिलाल ताबियाड़, लालशंकर (18) पुत्र बसु ताबियाड़, संजय (17) पुत्र सोमेश्वर मोटर साइकिल लेकर मोदर से रतनपुर जा रहे थे. तभी राहुल पुत्र कांतिलाल ताबियाड़ ने साथियों के साथ बाइक से उनका पीछा किया. राहुल बाइक के पीछे बैठा था और उसके हाथ में लट्ठ था, जबकि तलवार छुपा रखी थी. राहुल ने उसके भतीजे और साथियों पर चलती बाइक से लट्ठ से हमला किया. हमले से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. भतीजा अभिषेक, लालशंकर ओर संजय गंभीर रूप से घायल हो गए.