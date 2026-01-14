रामनगर में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की दर्दनाक मौत, लखनपुर में घर पर गिरा विशालकाय सूखा पेड़
रामनगर में बाइक हादसे में युवक की गई जान, लखनपुर में बड़ा हादसा टला, घर पर गिरा विशालकाय सूखा पेड़, परिवार बाल-बाल बचा
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में त्योहार के दिन दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. जहां टेड़ा गांव के पास ओवरटेक के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई. जबकि, उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.
जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान रवि खत्री के रूप में हुई है. रवि खत्री अपने परिवार का इकलौता बेटा था. परिवार में उसकी तीन बहनें हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है. जबकि, एक बहन अभी पढ़ाई कर रही है. रवि की शादी दो साल पहले ही हुई थी और उसकी एक साल की मासूम बेटी भी है.
बताया जा रहा है कि रवि अपने परिवार का एकमात्र वारिस था और हाल ही में उसके पिता हीरा सिंह ने उसके लिए दूध की डेयरी भी खोली थी. ताकि, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके. हादसे में रवि के साथ बाइक पर सवार 22 वर्षीय सुमित बोरा पुत्र जसवंत बोरा निवासी बासिटीला गंभीर रूप से घायल हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों युवक बाइक से जा रहे थे और टेड़ा गांव के पास एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया. इसके बाद बाइक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई. हादसे के तुरंत बाद पीछे से आ रहे उनके साथी दूसरी बाइक से दोनों घायलों को रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने रवि खत्री को मृत घोषित कर दिया.
वहीं, सुमित की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के डॉ. सारिक ने बताया कि यह एक सड़क दुर्घटना का मामला है. ओवरटेक करते समय बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई.
रवि खत्री ब्रो-डेड था. जबकि, सुमित के सिर में गहरी चोट है और कान से खून निकल रहा था. इसलिए उसे रेफर किया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया. बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में रवि की बहन की शादी भी होनी थी. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
लखनपुर में घर पर गिरा विशालकाय सूखा पेड़: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज से सटे आबादी क्षेत्र लखनपुर में बीती देर रात बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जहां करन सिंह के मकान पर रात करीब साढ़े 12 बजे एक विशालकाय सूखा पेड़ अचानक टूटकर गिर गया. पेड़ गिरने से मकान की छत का लेंटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बड़ा छेद बन गया, जिससे घर को भारी नुकसान पहुंचा है.
घटना के समय करन सिंह, उनकी पत्नी और बच्चे कमरे के अंदर सो रहे थे. अचानक तेज धमाके जैसी आवाज से पूरे परिवार की नींद खुल गई. करन सिंह ने बताया कि जब सूखा पेड़ छत पर गिरा तो आवाज इतनी भयावह थी कि उन्हें ऐसा लगा मानो कोई ब्लास्ट हो गया हो. पेड़ गिरते ही छत का लेंटर टूट गया और ईंटें कमरे के अंदर गिर पड़ीं.
उन्होंने बताया कि ईंटें ठीक उनके बेड के पास गिरीं, जहां वे परिवार के साथ सो रहे थे. गनीमत रही कि मलबा सीधे उनके ऊपर नहीं गिरा, जिससे बड़ा जानलेवा हादसा टल गया. करन सिंह ने बताया कि जब वे बाहर निकले तो देखा कि विशालकाय पेड़ पूरे मकान की छत पर गिरा हुआ था. पेड़ की चपेट में आने से घर की रेलिंग, दीवार, लेंटर और छत पर रखी पानी की टंकी भी पूरी तरह टूट गई. इस घटना में मकान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.
"बीती रात करीब 12 बजे करन सिंह के घर पर एक सूखा पेड़ गिरने की सूचना मिली. विभाग के स्टाफ को मौके पर भेज दिया गया है. जो भी उचित कार्रवाई होगी, वो नियमानुसार की जाएगी."- नवीन पांडे, रेंज अधिकारी, बिजरानी रेंज, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
