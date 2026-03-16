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रुद्रपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, कार को टक्कर मारने वाले ट्रक चालक के खिलाफ भी केस

रुद्रपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटा युवक, परिवार में मचा कोहराम, रुद्रपुर में ट्रक की टक्कर में कार क्षतिग्रस्त, चालक पर मुकदमा दर्ज

RUDRAPUR YOUTH DIED HIT BY TRAIN
मृतक करन खेड़ा (फाइल फोटो- Family Members)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 16, 2026 at 4:10 PM IST

4 Min Read
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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर मौत हो गई. फिलहाल, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन गहरे सदमे में हैं. उधर, कार को ट्रक मारने वाले चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.

युवक की ट्रेन से कटकर मौत: जानकारी के मुताबिक, रुद्रपुर के खुशी इन्क्लेव निवासी करन खेड़ा पुत्र ललित खेड़ा (उम्र 26 वर्ष) रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वो डीडी चौक स्थित टेंपो स्टैंड में काम करता था और रोजाना की तरह अपने कामकाज में व्यस्त रहता था.

परिजनों की मानें तो रविवार रात करीब 9:30 बजे करन ने घर पर खाना खाया और उसके बाद घर से बाहर चला गया. काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोगों को चिंता होने लगी. परिजनों ने उसे आसपास के इलाकों में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका.

इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक युवक के ट्रेन से कटने की सूचना और उसकी फोटो वायरल होने लगी. जब परिजनों ने वो फोटो देखी तो उन्हें शक हुआ और तत्काल मौके पर पहुंचे. मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान करन खेड़ा के रूप में की.

युवक की मौत की पुष्टि होते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक जीवन राम अधिकारी ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई की और बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

"युवक की ट्रेन से कटकर मौत होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा."- जीवन राम अधिकारी, पुलिस उप निरीक्षक

रुद्रपुर में ट्रक की टक्कर में कार क्षतिग्रस्त: रुद्रपुर में देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से कार को टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार चालक ने ट्रक चालक पर नशे में लापरवाही से वाहन चलाने और जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, रुद्रपुर के बरार नगर निवासी करनदीप सिंह ने कोतवाली रुद्रपुर में एक प्रार्थना पत्र दिया है. जिसमें उन्होंने बताया कि बीती 14 मार्च की वो अपनी महिंद्रा थार कार से इंद्रा चौक से होकर गावा चौक स्थित अपने भाई के पास जा रहा था. जब वो अमृत हॉस्पिटल के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक के चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसकी कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

पीड़ित की मानें तो ट्रक चालक नशे की हालत में था और उसने बेहद लापरवाही से ट्रक चलाते हुए जानबूझकर कार को टक्कर मारी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. आरोप है कि घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने लगा. इतना ही नहीं उसने कार चालक के ऊपर ट्रक चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया.

वहीं, घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पीड़ित की मदद की और ट्रक का पीछा किया. करीब पांच किलोमीटर तक पीछा करने के बाद जाफरपुर क्षेत्र में ट्रक को रुकवा लिया गया. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पीड़ित करनदीप सिंह ने पुलिस से मांग की है कि ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. ताकि, भविष्य में इस तरह की लापरवाही से होने वाली सड़क हादसों को रोका जा सके.

"पीड़ित की तहरीर के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- मनोज रतूड़ी, कोतवाल, रुद्रपुर कोतवाली

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