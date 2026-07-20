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चंडीगढ़ में तेज रफ्तार BMW ने बाइक को उड़ाया, युवक की मौत, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में हादसा

चंडीगढ़ में तेज़ रफ्तार BMW की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है. इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में ये हादसा हुआ है.

Youth dies after being hit by speeding BMW in Chandigarh
चंडीगढ़ में तेज रफ्तार BMW की टक्कर से युवक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 20, 2026 at 10:55 PM IST

2 Min Read
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चंडीगढ़ : शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार लग्जरी कार सड़क हादसे की वजह बनी. रविवार सुबह इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में एक बीएमडब्ल्यू कार और बाइक की टक्कर में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर : मृतक की पहचान पार्थ निवासी रामदरबार के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वो सुबह जिम से अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान उसकी बाइक की बीएमडब्ल्यू कार से टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर काफी तेज थी. हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. बताया जा रहा है कि कार चालक ने भी घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने में मदद की, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

Youth dies after being hit by speeding BMW in Chandigarh
हादसे के बाद मौके पर पड़ी बाइक (ETV Bharat)

बाइक भी बुरी तरह टूट गई : हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीएमडब्ल्यू कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बाइक भी बुरी तरह टूट गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने कार चालक से पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसकी लापरवाही थी.

पुलिस ने कही जांच की बात : SHO हरिओम शर्मा का कहना है कि गाड़ी मोहाली शहर की है. जिन लोगों की गाड़ी थी उन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद वहां से चले गए. जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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