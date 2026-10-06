ब्रह्मपुरी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, हाईवे पर अज्ञात वाहन ने यात्री को रौंदा
हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 9:44 AM IST
हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में देर रात रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और फुट ओवरब्रिज की मांग को लेकर हंगामा किया. हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. वहीं हाईवे पर ऋषिकुल तिराहे पर एक अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे दो यात्रियों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया.
ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत: एक युवक अपर बाजार रोड से रेलवे ट्रैक पार कर ब्रह्मपुरी की तरफ जा रहा था. इसी दौरान अचानक वह ट्रेन की चपेट में आ गया. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रेलवे ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं युवक की मौत की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी के स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए. लोगों ने आरोप लगाया कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पार करने के लिए लंबे समय से फुट ओवरब्रिज की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
किराए में रहता था युवक: स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान यहां हादसे का खतरा लगातार बना रहता है. स्थानीय पार्षद समेत सेठी ने बताया कि मृतक युवक ब्रह्मपुरी क्षेत्र में किराए पर रहता था. उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. कहा कि यदि रेलवे ट्रैक पर सुरक्षित आवागमन के लिए फुट ओवरब्रिज बनाया जाए तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है. लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है. नगर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखवा दिया गया है. मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.
हाइवे के किनारे खड़े यात्रियों को अज्ञात वाहन ने रौंदा: वहीं देर रात हाईवे पर ऋषिकुल तिराहे के पास पेट्रोल पंप के सामने एक अज्ञात वाहन ने दो यात्रियों को रौंद दिया. इस हादसे में दोनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों यात्रियों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां, एक यात्री को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जेब में मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान 19 वर्षीय योगेश निवासी गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. दोनों यात्री दिल्ली जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन उन्हें टक्कर मारकर फरार हो गया. कनखल कोतवाली में तैनात एसएसआई अनुज सिंह ने बताया कि घायल यात्री का अस्पताल में इलाज चल रहा है. अज्ञात वाहन चालक की तलाश की जा रही है.
पढ़ें- रुड़की में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत