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ब्रह्मपुरी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, हाईवे पर अज्ञात वाहन ने यात्री को रौंदा

ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में देर रात रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और फुट ओवरब्रिज की मांग को लेकर हंगामा किया. हालांकि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. वहीं हाईवे पर ऋषिकुल तिराहे पर एक अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे दो यात्रियों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया.

ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत: एक युवक अपर बाजार रोड से रेलवे ट्रैक पार कर ब्रह्मपुरी की तरफ जा रहा था. इसी दौरान अचानक वह ट्रेन की चपेट में आ गया. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रेलवे ट्रैक से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. वहीं युवक की मौत की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी के स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए. लोगों ने आरोप लगाया कि ब्रह्मपुरी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पार करने के लिए लंबे समय से फुट ओवरब्रिज की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. किराए में रहता था युवक: स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान यहां हादसे का खतरा लगातार बना रहता है. स्थानीय पार्षद समेत सेठी ने बताया कि मृतक युवक ब्रह्मपुरी क्षेत्र में किराए पर रहता था. उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. कहा कि यदि रेलवे ट्रैक पर सुरक्षित आवागमन के लिए फुट ओवरब्रिज बनाया जाए तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है. लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है. नगर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखवा दिया गया है. मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.