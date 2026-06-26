ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत; खोदाई के दौरान अचानक गिरी मिट्टी, परिजनों ने लगाये गंभीर आरोप

लखीमपुर खीरी : सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित रामापुर गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में एक युवक की जान चली गई. बताया जा रहा है कि खोदाई के दौरान अचानक मिट्टी का ढेर फट गया. इस दौरान चालक मिट्टी और ट्रैक्टर के नीचे दब गया. ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के रामापुर गांव में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खनन के दौरान मिट्टी का ढेर अचानक भरभराकर गिर पड़ा. हादसे में ट्रैक्टर चालक सलेमपुर निवासी पंकज मिट्टी और ट्रैक्टर के नीचे दब गया. ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के चचेरे भाई अनिल राज ने आरोप लगाया कि रामापुर क्षेत्र में लंबे समय से खुलेआम खनन किया जा रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती. उन्होंने बताया कि पंकज ट्रैक्चर चलाता था और शुक्रवार सुबह मिट्टी की खोदाई के लिए गया था. इसी दौरान वह मिट्टी में दब गया और ट्रैक्टर उसके ऊपर पलट गया.