लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत; खोदाई के दौरान अचानक गिरी मिट्टी, परिजनों ने लगाये गंभीर आरोप
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 5:19 PM IST
लखीमपुर खीरी : सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित रामापुर गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में एक युवक की जान चली गई. बताया जा रहा है कि खोदाई के दौरान अचानक मिट्टी का ढेर फट गया. इस दौरान चालक मिट्टी और ट्रैक्टर के नीचे दब गया. ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
जानकारी के मुताबिक, लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के रामापुर गांव में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब खनन के दौरान मिट्टी का ढेर अचानक भरभराकर गिर पड़ा. हादसे में ट्रैक्टर चालक सलेमपुर निवासी पंकज मिट्टी और ट्रैक्टर के नीचे दब गया. ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मृतक के चचेरे भाई अनिल राज ने आरोप लगाया कि रामापुर क्षेत्र में लंबे समय से खुलेआम खनन किया जा रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती. उन्होंने बताया कि पंकज ट्रैक्चर चलाता था और शुक्रवार सुबह मिट्टी की खोदाई के लिए गया था. इसी दौरान वह मिट्टी में दब गया और ट्रैक्टर उसके ऊपर पलट गया.
ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और क्षेत्र में अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतें पहले भी कई बार की गईं थीं, लेकिन संबंधित विभागों ने समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद मौके पर राजस्व विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा.
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
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