ETV Bharat / state

युवक से मारपीट के बाद मौत मामला, आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा,पुलिस पर उठ रहे सवाल

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में युवक से मारपीट और हत्या का मामला सामने आया था.इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन कोर्ट में आरोपियों को पेश करने के बाद आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया.

क्या था मामला ?

प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोंदा गांव का रहने वाला हरिनंदन राजवाड़े गांव में ही एक परिचित के घर जाकर बैठा हुआ था. तभी केवरा के रहने वाले कुछ युवक आए और पुरानी रंजिश को लेकर हरिनंदन के साथ मारपीट की. आरोपी हरिनंदन से मारपीट करने के बाद अपने साथ ले गए.इसके बाद उसे बुरी तरह से जख्मी करके छह किलोमीटर दूर फेंक दिया. जिस घर में मारपीट हुई थी वहां रहने वाली महिला ने थाने में शिकायत की और ये जानकारी दी थी कि कुछ लोग हरिनंदन के साथ मारपीट करते हुए उसे ले गए. जब परिवार ने उनका पीछा किया तो सत्तीपारा चौक के पास हरिनंदन को फेंककर आरोपी भाग गए. हरिनंदन को गंभीर हालत में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई.

कोर्ट से मिली रिहाई