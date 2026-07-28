ETV Bharat / state

युवक से मारपीट के बाद मौत मामला, आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा,पुलिस पर उठ रहे सवाल

सूरजुपर के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में युवक से मारपीट करने वाले आरोपियों को कोर्ट से रिहाई मिल गई.आपको बता दें युवक की मौत हुई थी.

Youth dies after being beaten up
युवक से मारपीट के बाद मौत मामला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में युवक से मारपीट और हत्या का मामला सामने आया था.इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन कोर्ट में आरोपियों को पेश करने के बाद आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया.

क्या था मामला ?

प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोंदा गांव का रहने वाला हरिनंदन राजवाड़े गांव में ही एक परिचित के घर जाकर बैठा हुआ था. तभी केवरा के रहने वाले कुछ युवक आए और पुरानी रंजिश को लेकर हरिनंदन के साथ मारपीट की. आरोपी हरिनंदन से मारपीट करने के बाद अपने साथ ले गए.इसके बाद उसे बुरी तरह से जख्मी करके छह किलोमीटर दूर फेंक दिया. जिस घर में मारपीट हुई थी वहां रहने वाली महिला ने थाने में शिकायत की और ये जानकारी दी थी कि कुछ लोग हरिनंदन के साथ मारपीट करते हुए उसे ले गए. जब परिवार ने उनका पीछा किया तो सत्तीपारा चौक के पास हरिनंदन को फेंककर आरोपी भाग गए. हरिनंदन को गंभीर हालत में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई.

कोर्ट से मिली रिहाई

वहीं इसे लेकर पुलिस ने कहा कि महिला की शिकायत पर हत्या का अपराध दर्ज किया गया था.मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया.जहां से सभी को जमानत मिल गई.

युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को जमानत (Etv Bharat)

अदालत में आरोपियों को पेश किया गया था.आरोपियों को लेकर देर रात तक सुनवाई चली और इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया-योगेश कुमार देवांगन,एएसपी

आरोपियों के कोर्ट से छूटने के बाद अब पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने कमजोर धाराओं में केस पंजीबद्ध किया था.इसी वजह से आरोपियों को अदालत से जमानत मिली. अब परिजन मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की बात कह रहे हैं.

Ground Report - किसानों की मेहनत पर टूटी नहर ने फेरा पानी, खेत बनें तालाब, अब सरकार से उम्मीद


पहली बारिश में 'बह गए 54 लाख'...! दंतेवाड़ा में निर्माणाधीन सिंचाई नहर टूटी, गुणवत्ता पर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ का मौसम, डीप डिप्रेशन से मानसून फिर एक्टिव, कुछ इलाकों में झमाझम बारिश

TAGGED:

COURT GRANTS BAIL TO ACCUSED
युवक से मारपीट के बाद मौत
कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा
YOUTH DIES AFTER BEING BEATEN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.