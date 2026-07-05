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बस्ती में PRV पुलिस टीम की बर्बरता! युवक को लाठियों से पीटा, मौत; परिजनों ने की जांच की मांग

बस्ती: घर के मामूली विवाद को सुलझाने के लिए 112 नंबर पर पुलिस की मदद लेना एक पिता को भारी पड़ गया. आरोप है कि पुलिसकर्मियों की बेरहम पिटाई से पीड़ित पिता के 30 वर्षीय बेटे की मौत हो गई. लाचार और दुखी परिजनों ने घटना की जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. घटना कलवारी थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव की है.

जानकारी के मुताबिक, कलवारी थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव के निवासी मनीष चौरसिया (30) की अपने घर में पिता से किसी बात को लेकर सामान्य कहासुनी हो गई थी. घर के भीतर बढ़ते विवाद को शांत करने और मामले को सुलझाने के उद्देश्य से मनीष के पिता ने खुद अपने मोबाइल से डायल 112 पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया था.

​परिजनों का आरोप है कि मौके पर पहुंची पीआरवी टीम मनीष को घर से निकालकर गांव के वर्तमान प्रधान के दरवाजे पर ले गई. वहां बंद परिसर में उसे लाठियों और जूतों से बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं. मृतक की मां का दावा है कि जहां मनीष को लहूलुहान किया गया, वहां फर्श पर खून के गहरे निशान मौजूद थे. घटना की अगली सुबह साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से उस जगह को पानी से धोकर साफ कर दिया गया.

​मृतक युवक मनीष के परिवार ने दावा किया है कि ग्राम प्रधान के आवास पर लगे CCTV कैमरों में पुलिस की यह पूरी बर्बरता और मनीष को घसीटकर ले जाने के दृश्य रिकॉर्ड हुए हैं, जिसे अब दबाने का प्रयास किया जा रहा है. ​मृतक मनीष चौरसिया के भाई और मां ने रोते हुए बताया कि पुलिसिया पिटाई के बाद जब मनीष अधमरा हो गया, तब डायल-112 के पुलिसकर्मी उसे मरणासन्न हालत में वहीं छोड़कर फरार हो गए.

बदहवास और चीखते-चिल्लाते परिजन मनीष को आनन-फानन में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलवारी लेकर पहुंचे. वहां मनीष की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में भी जब उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसे गंभीर अवस्था में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए मनीष ने आखिरकार दम तोड़ दिया.