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गुंडागर्दी की हद: घर से उठा ले गए बदमाश, पीटकर किया अधमरा, इलाज के दौरान मौत

हत्या के सभी दसों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. मारपीट में शामिल बाकी बदमाशों की भी तलाश जारी है. पुलिस का दावा है कि जल्द फरार बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

सूरजपुर: प्रतापुर थाना इलाके में बेरहम गुंडों ने युवक को घर से निकालकर इतना पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि युवक अपने परिचित के घर गया हुआ था. इसी दौरान गुंडों ने उसे घर से निकालकर बीच सड़क पर जमकर पीटा. पिटाई अधमरे हो चुके युवक को लोगों ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई.

वारदात में शामिल 10 लोगों को हमने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भे दिया है. वारदात में शामिल कुछ बदमाश अभी पकड़ से बाहर हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है, हम जल्द उनको भी पकड़ लेंगे: अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

प्रतापपुर थाना क्षेत्र की घटना

दरअसल, प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गोंदा गांव निवासी एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि हरिनंदन नामक युवक उसके घर आया हुआ था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और किसी पुराने विवाद को लेकर हरिनंदन के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि आरोपी उसे जबरन अपने साथ ले गए और रास्ते भर मारपीट करते हुए भैसामुंडा गांव के सत्तीपारा चौक में गंभीर हालत में फेंककर फरार हो गए.

परिजनों और ग्रामीणों ने तत्काल हरिनंदन को गंभीर अवस्था में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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