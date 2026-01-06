ETV Bharat / state

दिनदहाड़े चौराहे पर सिर पर तलवार से वार कर युवक की नृशंस हत्या, आरोपी फरार

आक्रोशित परिजन, ग्रामवासी और राजपूत समाज के लोग नाथद्वारा अस्पताल के मोर्चरी के बाहर आरोपियों की गिरफ्तार की मांग पर अड़े हुए हैं.

राजसमंद में युवक की हत्या
राजसमंद में युवक की हत्या (ETV Bharat Rajsamand)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 6, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

राजसमंद : जिले में खमनोर थाना क्षेत्र के गांवगुड़ा में चमत्कार चौराहे पर मंगलवार दोपहर सरेआम तलवार व अन्य धारदार हथियारों से युवक के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. घटना के बाद गंभीर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. राजसमंद से एएसपी महेंद्र पारीक ने घटना स्थल का मुआयना करते हुए हमलावरों की धरपकड़ के लिए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया है.

खमनोर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि झालो की मदार पंचायत के सरवड़ियो की भागल निवासी 32 वर्षीय हिम्मत सिंह दसाणा पुत्र प्रताप सिंह दसाणा के सिर पर कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया. घटना के बाद घायल को नाथद्वारा स्थित गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रत्यक्षदर्शी लोगों से पूछताछ करते हुए हमलावरों को पकड़ने के लिए चारों तरफ पुलिस नाकाबंदी करवा दी गई है.

घटना को लेकर क्या बोले सुनिये... (ETV Bharat Rajsamand)

पढ़ें. नाबालिग बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर पिता फरार, परिवार में था बिखराव

साथ ही राजसमंद से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक और नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत ने भी घटना स्थल का मुआयना किया. हिम्मत सिंह को अस्पताल पहुंचाने वाले लक्ष्मण सिंह, मोहन सिंह व अन्य युवकों के बयान पंजीबद्ध किए हैं. कुंभलगढ़ क्षेत्र के पासुन निवासी आरोपियों को नामजद कर लिया है. साथ ही उनकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

आक्रोशित लोग तत्काल गिरफ्तारी पर अड़े : हिम्मत सिंह दसाणा की हत्या के बाद आक्रोशित परिजन, ग्रामवासी और राजपूत समाज के लोग नाथद्वारा अस्पताल के मोर्चरी के पास पहुंच गए. करणी सेना के अध्यक्ष सोहन सिंह गांवगुड़ा, खमनोर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केसर सिंह गौड़ सहित बड़ी तादाद में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे. मौके पर खमनोर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी, उप निरीक्षक पन्नालाल मेनारिया आक्रोशित लोगों से समझाइश के प्रयास कर रहे हैं.

पढे़ं. डबल मर्डर : व्यापारी और मुनीम की धारदार हथियार से हत्या, सांसद बेनीवाल ने जताया शोक

पालनहार की हत्या से पूरा परिवार स्तब्ध : बताया जा रहा है कि हिम्मत सिंह ही परिवार का मुख्य पालनहार था. उनके बड़े भाई शिव सिंह (36) गुजरात में रहते हैं, जबकि दो छोटे भाई वजे सिंह (27) व महेंद्र सिंह (23) पढ़ाई के साथ छुटकर काम कर रहे हैं. परिवार में एक बड़ी बहन सीता का निधन हो गया, जिनके बच्चों का पालन पोषण भी हिम्मत सिंह ही कर रहा था. वह अविवाहित था और उसके दो छोटे भाई भी अविवाहित हैं. वृद्ध पिता प्रताप सिंह व मां चन्दरी बाई भी हिम्मत सिंह पर ही आश्रित थी.

TAGGED:

YOUTH DIES AFTER ATTACKED
YOUTH ATTACKED WITH SWORD
राजसमंद में युवक की हत्या
MURDER IN RAJSAMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.