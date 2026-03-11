पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, रास्ता रोककर धारदार हथियार से युवक पर किया था हमला
युवक और हमलावरों का पहले से ही विवाद चल रहा है. उनके बीच पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं.
Published : March 11, 2026 at 9:39 AM IST
कोटा : शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में मंगलवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया है. युवक बाइक से घर लौट रहा था. इस दौरान बदमाशों ने उसे रोका और मारपीट शुरू कर दी. उस पर धारदार हथियार, लोहे के सरिये व डंडे से भी हमला किया गया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. काफी देर मारपीट करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. युवक को स्थानीय लोग अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया. उसके शव को एमबीएस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.
रास्ता रोककर किया हमला : डीएसपी रुद्र प्रकाश शर्मा का कहना है कि मृतक की पहचान प्रेम नगर थर्ड जागा बस्ती निवासी शुभम के रूप में हुई है. यह घटना मंगलवार रात 11 बजे के आसपास की है. जानकारी में पता चला है कि युवक और हमलावरों का पहले से ही विवाद चल रहा है. उनके बीच पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं. मंगलवार देर रात को शुभम बस्ती में वापस लौट रहा था, तब चौथ माता मंदिर के पास उसे कुछ बदमाश युवकों ने रोक लिया. पहले इन लोगों में सामान्य कहासुनी हुई, जिसके बाद उन्होंने बाइक को पूरी तरह से तोड़ दिया. शुभम पर भी लोहे के सरिये और डंडों से हमला किया गया था.
शुभम लहूलुहान व गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको मौके पर ही छोड़कर आरोपी फरार हो गए. शुभम को झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्विनी गौतम, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया है. इसके साथ ही एमओबी और डॉग स्क्वॉड को बुलाकर साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं. शव को एमबीएस अस्पताल में मोर्चरी में शिफ्ट किया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में हमलावरों की पड़ताल की जा रही है. घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौका स्थल और अस्पताल पर एकत्रित हो गए.