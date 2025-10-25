ETV Bharat / state

खंबे से बांधकर युवक की पिटाई, इलाज के दौरान मौत, चार आरोपी गिरफ्तार

पलारी थाना क्षेत्र के जर्वे गांव में युवक को खंबे से बांधकर पीटा गया था.जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है.

Youth dies after beating tied to pole
खंबे से बांधकर युवक की पिटाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 25, 2025 at 2:25 PM IST

बलौदाबाजार : पलारी थाना क्षेत्र के जर्वे गांव में दो युवकों को खंबे से बांधकर ग्रामीणों ने पीटा था.जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई.जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.


कब हुई थी घटना : पुलिस के मुताबिक घटना 22 अक्टूबर की है.जब जर्वे गांव में झगड़े की आवाज सुनकर बुद्धेश शर्मा, कैलाश वर्मा और उनके पिता घर से बाहर निकले. उसी समय उनके पड़ोसी कामेश्वर साहू, जतिराम साहू और उसके साथी मौके पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे. थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने कैलाश को घसीटते हुए गांव के चौक तक लाया और खंबे से बांध दिया. इसके बाद उस पर लाठी डंडों से प्रहार किया.


खंबे से बांधकर युवक से बेरहमी : इस दौरान गांव के ही प्रकाश साहू नामक युवक को भी आरोपियों ने उसी जगह खंबे से बांधकर पीटा. प्रार्थी बुद्धेश और उनके पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें भी धमकाया और मारपीट की. मारपीट में कैलाश वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल शासकीय अस्पताल पलारी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल बलौदाबाजार रेफर किया गया.

खंबे से बांधकर युवक की पिटाई (Etv Bharat)



इलाज के दौरान मौत : पुलिस के मुताबिक कैलाश वर्मा की इलाज के दौरान 23 अक्टूबर की सुबह करीब 4 बजे मौत हो गई. घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई बुद्धेश वर्मा ने दर्ज कराई, जिस पर थाना पलारी में अपराध क्रमांक 428/2025 दर्ज हुआ. थाना प्रभारी की अगुवाई में टीम ने घटनास्थल पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा किए और ग्रामीणों से बयान लिए.

चार आरोपी गिरफ्तार : साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया.जांच में स्पष्ट हुआ कि चारों आरोपी घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे. इसके बाद 24 अक्टूबर को सभी आरोपियों से पूछताछ की गई. पूछताछ में उन्होंने कैलाश वर्मा और प्रकाश साहू के साथ मारपीट करने की बात स्वीकार की.जिन चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनमें अंशु साहू,जतिराम साहू, बिहारीलाल साहू और कामेश्वर साहू हैं.ये सभी जर्वे गांव के निवासी हैं. सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

यह अत्यंत जघन्य अपराध है. पीड़ित को अमानवीय तरीके से बांधकर पीटना और उसकी जान लेना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पलारी पुलिस ने समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की जांच में जो भी अन्य लोग संलिप्त पाए जाएंगे, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी- तुलसी नेताम, डीएसपी


गांव में सन्नाटा और तनाव : घटना के बाद ग्राम जर्वे में सन्नाटा और तनाव दोनों नजर आ रहे हैं. मृतक के परिवार का कहना है कि आरोपी लंबे समय से झगड़े की नीयत रखते थे. कई बार पहले भी विवाद हो चुका था. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या कोई और कारण तो नहीं था.




