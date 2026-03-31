धमतरी में विवाद के बाद युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, बारात में हुआ था झगड़ा
धमतरी के गांव में बारात में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई.पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 6:46 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले के बिरेझर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंवरी में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.
बारात में युवक की पिटाई
जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रवि बघेल निवासी ग्राम अंवरी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सोमवार को गांव में बारात आई हुई थी, इसी दौरान किसी बात को लेकर रवि बघेल और गांव के ही भोला चेलक के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें आरोपी ने रवि की बेरहमी से पिटाई कर दी.
अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी युवक रवि बघेल को घसीटते हुए उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रवि बघेल को मृत घोषित कर दिया.
प्रारंभिक जांच में गांव में आई बारात के दौरान हुए विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है- - शैलेंद्र पांडेय,एएसपी
घटना की सूचना मंगलवार सुबह पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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