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धमतरी में विवाद के बाद युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, बारात में हुआ था झगड़ा

युवक की पिटाई के बाद मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : धमतरी जिले के बिरेझर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंवरी में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.





बारात में युवक की पिटाई

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रवि बघेल निवासी ग्राम अंवरी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सोमवार को गांव में बारात आई हुई थी, इसी दौरान किसी बात को लेकर रवि बघेल और गांव के ही भोला चेलक के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें आरोपी ने रवि की बेरहमी से पिटाई कर दी.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी युवक रवि बघेल को घसीटते हुए उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रवि बघेल को मृत घोषित कर दिया.