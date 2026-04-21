ETV Bharat / state

हमीरपुर यमुना ब्रिज पर हादसे के बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

नदी में छलांग लगाने की भी जांच कर रही पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

youth dies accident on hamirpur yamuna bridge hindi news
हमीरपुर यमुना ब्रिज पर हादसे के बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 9:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित यमुना ब्रिज पर सोमवार-मंगलवार की रात हुए सड़क हादसे के बाद एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. कारों की टक्कर के बाद युवक द्वारा नदी में छलांग लगाने की बात सामने आई है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने दोनों गाड़ियों के सवारों के बीच झगड़े की भी बात कही है.



मृतक की पहचान आदित्य जैन (लगभग 28 वर्ष) पुत्र चक्रेश जैन निवासी गायत्री कॉलोनी थाना नौगांव जिला छतरपुर के रूप में की है. वह अविवाहित था और अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था. परिजनों के अनुसार वह रजिस्ट्री कार्यालय में लेखक के रूप में कार्यरत था. जानकारी के मुताबिक आदित्य जैन कार से कानपुर की ओर जा रहा था. इसी दौरान यमुना ब्रिज पर उसकी कार की दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और विवाद हुआ। इसी बीच युवक ने अचानक पुल से यमुना नदी में छलांग लगा दी.


सदर कोतवाली प्रभारी देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही हमीरपुर और कानपुर पुलिस मौके पर पहुंची. रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को नदी से बाहर निकाला गया और तत्काल जिला अस्पताल हमीरपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कोतवाली प्रभारी के अनुसार मृतक के परिजनों ने पहले ही छतरपुर पुलिस को सूचना दी थी कि वह किसी बात से नाराज होकर घर से निकला है और कानपुर की ओर जा सकता है. इसके बाद छतरपुर पुलिस ने बांदा समेत आसपास के जनपदों को अलर्ट किया था कि युवक यदि कहीं दिखाई दे तो उसे कबरई-मौदहा क्षेत्र में रोका जाए.

मामले में दूसरी गाड़ी में सवार लोगों से कानपुर जनपद के सजेती थाना पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है. सदर कोतवाली प्रभारी देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि झगड़े की बात सामने आने के बाद सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

कई किलोमीटर लंबा जाम लगा
यमुना ब्रिज पर बीती रात करीब दो बजे हुए हादसे के बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के तुरंत बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और देखते ही देखते कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई. सहालग के चलते पहले से ही भारी ट्रैफिक दबाव था, जिससे हालात और बिगड़ गए, रातभर वाहन रेंगते रहे और कई जगहों पर यातायात लगभग ठप रहा. सुबह तक भी जाम की स्थिति बनी रहने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं ट्रैफिक दीवान असित का कहना है कि हादसे के बाद कुछ समय के लिए ट्रैफिक पर दबाव बना था. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने गाड़ियों को हटवाया और करीब 10-15 मिनट में यातायात सुचारू करा दिया गया. उनके अनुसार ट्रैफिक पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, बल्कि सहालग के कारण वाहनों की संख्या अधिक होने से दबाव बना रहा.

ये भी पढ़ेंः यूपी के सरकारी महकमे की इस कुर्सी से 20 साल में 21 अफसर विदा, कोई कुछ दिनों तो कोई चंद महीनों में गया, जानिए रोचक कहानी

ये भी पढ़ेंः यूपी में कहां मिला खनिज का खजाना, लीथियम समेत कई धातुओं का भंडार, वैज्ञानिकों ने क्या भविष्यवाणी की?


TAGGED:

HAMIRPUR HINDI NEWS
HAMIRPUR LATEST NEWS
हमीरपुर न्यूज
HAMIRPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.