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रुद्रपुर: नाली में पड़ा मिला युवका का शव, पुलिस शिनाख्त में जुटी, पीएम रिपोर्ट में खुलेंगे मौत का राज

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब वीरजी होटल के पास गली में एक युवक का शव नाली में पड़ा मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है.

उधम सिंह नगर रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिडकुल ढाल के पास वीरजी होटल वाली गली में गुरुवार सुबह अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नाली में पड़ा हुआ है.

सूचना मिलते ही कोतवाली ट्रांजिट कैंप की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी. स्थानीय निवासी नमिता हल्दार ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे वह अपने घर में थी, तभी बाहर से एक व्यक्ति की आवाज आई. जब वह बाहर गई तो उक्त व्यक्ति उससे रोटी मांग रहा था.

उन्होंने बताया कि रोटी अभी नहीं बनी है, जिसके बाद वह व्यक्ति घर के बाहर नाली के ऊपर बने स्लैब पर बैठ गया. कुछ समय बाद वह अंदर चली गईं. करीब 9 बजे जब उनकी बेटी फैक्ट्री जाने के लिए निकली तो उसने बताया कि वही व्यक्ति नाली में गिरा पड़ा है. इसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी.