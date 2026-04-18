रामनगर के व्यस्तम भवानीगंज चौराहे पर युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पड़ताल में जुटी पुलिस
रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 18, 2026 at 7:07 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के सबसे व्यस्त भवानीगंज चौराहे पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल में जुटी है. वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है.
बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर भवानीगंज इलाके में राहगीरों ने एक युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से युवक को तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया मृतक की पहचान सोनू, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम शिवलालपुर रिउनिया के रूप में हुई है.
घटना की जानकारी देते हुए संयुक्त चिकित्सालय रामनगर के चिकित्सक डॉक्टर सारिक ने बताया कि युवक को 108 एंबुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन जब स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है. वहीं घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए अचानक हुई मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अब भी रहस्य बना हुआ है, पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.
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