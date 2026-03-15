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पलामू के नावाजयपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पलामूः जिले के नावाजयपुर थाना क्षेत्र के कतरी गांव में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में पंकज यादव नामक युवक की मौत हो गई है. पंकज यादव के कंधे में दांत से काटने के निशान हैं. आशंका जताई जा रही है कि जहरीला पदार्थ खाने से पंकज यादव की मौत हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. सोमवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

नावाजयपुर के थाना प्रभारी ने की पुष्टि

इस संबंध में नावाजयपुर के थाना प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस को सूचना दी गई थी कि पंकज यादव नामक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव घर के अंदर पड़ा हुआ था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता पाएगा. परिजनों के आवेदन के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी.

परिजनों के अनुसार युवक ने किया सुसाइड

मृतक की पत्नी को एहतियातन सुरक्षा में रखा गया है. मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया है कि पंकज यादव ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है, जबकि मृतक के कंधे में दांत गड़ाने के भी निशान मिले हैं. इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण मृतक के घर पर जुटे हैं. पंकज यादव की कुछ वर्ष पहले ही शादी हुई थी और एक बच्चा भी है.