मसूरी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पड़ताल में जुटी पुलिस
मसूरी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक मृत मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2025 at 12:21 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में एक 36 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि युवक पिछले दो दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था. जब आसपास के लोगों को शक हुआ और कमरे का दरवाजा खोला गया, तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए. युवक बिस्तर पर मृत पड़ा था. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि युवक यूपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और यहां किराए पर रह रहा था.
किराए पर रहता था युवक: मसूरी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक मृत अवस्था में अपने बिस्तर पर पड़ा मिला. घटना मसूरी क्षेत्र के 12 कैंची क्षेत्र की बताई जा रही है, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है, जो यहां किराए पर रह रहा था. स्थानीय लोगों अनुसार, युवक रोजमर्रा के काम से अपना गुजर-बसर कर रहा था. बीते दो दिनों से जब युवक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो मकान मालिक और पड़ोसियों को चिंता हुई. जब उन्होंने कमरे को खोला, तो अंदर युवक मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा मिला. जिसके बाद आनन-फानन में लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.
घटना की जांच में जुटी पुलिस: सूचना पर मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उप जिला चिकित्सालय भेजा, जहां डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई की. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है. मसूरी कोतवाल देवेन्द्र चौहान ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. कमरे को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है.
तहरीर के बाद होगी आगे की कार्रवाई: उधर, पुलिस मृतक के परिजनों से संपर्क कर रही है, ताकि उनके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके. स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद तरह-तरह की चर्चाएं हैं. वहीं पुलिस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है.
