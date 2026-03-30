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गिरिडीह में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, श्मशान घाट के किनारे मिला शव

गिरिडीह के घाघरा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई.

Youth dies in Giridih
सड़क जाम करते लोग (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 5:29 PM IST

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गिरिडीह: जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के घाघरा गांव के एक युवक का शव गांव के ही श्मशान घाट के पास पड़ा मिला. ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तब पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है.

मृतक के परिजनों ने थाने में नहीं दर्ज कराई शिकायत

पुलिस युवक की मौत को संदिग्ध मान रही है. वैसे घटना को लेकर पीड़ित परिजनों के द्वारा किसी तरह की शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई गई है. शव की पहचान घाघरा गांव के ही 28 वर्षीय गोपाल महतो के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने पर विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, उप प्रमुख हरेन्द्र कुमार सिंह, मुखिया सावित्री देवी, पूर्व मुखिया लक्ष्मण महतो आदि घटनास्थल पहुंचे एवं घटना का जायजा लिया.

युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

लोगों ने घटना को दुखद बताते हुए पुलिस से मामले की जांच किए जाने की मांग की है. थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हुई है. छानबीन में जानकारी मिली है कि कुछ सालों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. वह इधर-उधर काम कर के खाता-पीता था.

जहरीली जीव जंतु के काटने की आशंका

रविवार दोपहर 12 बजे तक हेसला के एक हार्डवेयर की दुकान में युवक ने मजदूरी की थी. बताया यह भी जा रहा है कि उसके पेकेट में हड्डी एवं श्मशान घाट में फेंके जाने वाले लाल कपड़ा उसके कमर में बंधा हुआ मिला है, हाथ में काला दाग का निशान पाया गया है. इससे जहरीली जीव जंतु के काटने की भी संभावना दिखती है. वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा.

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