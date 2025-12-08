गिरिडीह में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत, लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा
गिरिडीह के भेलवाघाटी में एक युवक की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई.
Published : December 8, 2025 at 2:54 PM IST
गिरिडीह: जिले के एक युवक की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो गई. रविवार की देर शाम को युवक फतेहपुर-भेलवाघाटी सड़क में देवरी थाना क्षेत्र के जमुनिया जंगल के पास बेहोशी हालत में पाया गया था. घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी पहुंचाया गया. जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया.
मृतक की पहचान भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के जगशिमर गांव निवासी 33 वर्षीय उपेंद्र यादव के रूप में हुई. युवक की हत्या हुई है या सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हुई है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि इस घटना को लेकर सोमवार को काफी हो हंगामा हुआ. परिजनों ने इसे हत्या बताया है. जानकारी के मुताबिक जगशिमर गांव निवासी पलकधारी यादव का पुत्र उपेंद्र यादव रविवार की शाम चतरो बाजार से वापस अपने घर जगशिमर लौट रहा था. इस बीच वह सड़क के किनारे पाया गया.
पुलिस ने परिजनों को दिया आश्वासन
इधर, घटना को लेकर भेलवाघाटी पंचायत के लोगों में आक्रोश देखा गया. सोमवार की सुबह में भेलवाघाटी के सैकड़ों लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी पहुंच गए. परिजनों के साथ-साथ स्थानीय लोग घटना को संदिग्ध बता रहे थे. लोगों का कहना था कि युवक को मारा गया है. लोगों के आक्रोश को देखते हुए खोरीमहुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, देवरी के थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, भेलवाघाटी के थाना के ब्रजेश कुमार, तिसरी थाना प्रभारी दल बल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी पहुंचे. क्योंकि लोग शव को उठने नहीं दे रहे थे.
एसडीपीओ ने काफी देर तक जांच की. मौजूद लोगों से बातचीत की और कहा कि परिजन जो आवेदन देंगे उसी के अनुसार कार्रवाई होगी. पुलिस पदाधिकारी के काफी देर समझाने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा गया. खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि भेलवाघाटी में युवक की मौत हुई है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.े
