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कानपुर की इस पुलिया में लगातार तीसरे दिन हादसा, युवक की मौत

कानपुर: बिठूर रोड पर मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की जान चली गई. मंधना-बिठूर मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया के पास बाइक असंतुलित होकर टकरा गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों और पुलिस की मदद से उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दुर्घटना के समय युवक ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिसके कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई.



मंधना-बिठूर रोड पर देर रात हुआ हादसा: घटना मंगलवार देर रात की है, जब बिठूर रोड स्थित चुंगी चौराहे से कुछ आगे एक निर्माणाधीन पुलिया के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई. दरियापुर का रहने वाला 30 वर्षीय परिवेश पुत्र जीवनलाल किसी काम से चौबेपुर की तरफ जा रहा था. अंधेरा होने और रास्ते में निर्माण कार्य चलने के कारण वह वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और उसकी बाइक सीधे पुलिया की दीवार से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि परिवेश दूर जाकर गिरा और उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं.



स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस: हादसे के बाद वहां से गुजर रहे स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने डायल 112 के जरिए पुलिस को मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही बिठूर थाने का पुलिस बल और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंच गई. घायल युवक को तुरंत चौबेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज शुरू होने के कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों के मुताबिक, सिर में अत्यधिक चोट लगना ही मौत की मुख्य वजह बना.



वाहन नंबर से परिजनों की तलाश: बिठूर थाना प्रभारी अशोक सरोज ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के परिवार को सूचित कर दिया गया है. परिजनों की तरफ से लिखित तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.







पुलिया के कारण अब तक हुए हादसे

