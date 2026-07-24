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शिकार के लिए बिछाए हाई वोल्टेज तार में खुद फंसा युवक, मौत होने पर दोस्तों ने दफना दी लाश!

पलामू में करंट लगने से युवक की मौत हो गयी है.

Youth died of electrocution in Palamu
पलामू पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 5:21 PM IST

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पलामूः जिला में उंटारीरोड थाना क्षेत्र के सतबहिनी से शेखडीहा में जंगली सूअर का शिकार करने के लिए कुछ लोगों ने हाई वोल्टेज तार के जाल को बिछाया था. जंगली सूअर के शिकार में शामिल एक युवक हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद डर से दोस्तों ने मृतक के शव को कोयल नदी में ही दफना दिया. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

दरअसल, 16 जुलाई को पलामू के उंटारीरोड थाना क्षेत्र के शेखडीहा सतबहिनी गांव में कोयल नदी से सचिन कुमार शाह नामक युवक का दफनाया हुआ शव बरामद हुआ. सचिन के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए गांव के ही लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई.

जानकारी देते बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल (Etv Bharat)

पुलिस ने पूरे मामले का अनुसंधान करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस की जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि सचिन कुमार शाह और उसके गांव के रहने वाले कमल रजवार, सुनील रजवार, गरई रजवार, रघु रजवार, शिवकुमार रजवार और राजेश रजवार मिलकर जंगली सूअर का शिकार करने के लिए कोयल नदी में बिजली के करंट के तार का जाल बिछाया था.

इस जाल का कनेक्शन बिजली के 11000 वोल्टेज से किया गया. इसी जाल में सचिन कुमार शाह फंस गया और बिजली के करंट से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद डर के कारण सभी दोस्तों ने उसके शव को कोयल नदी में दफना दिया था.

बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि सचिन कुमार शाह की बिजली के करंट से मौत हुई थी सभी दोस्त जंगली सूअर का शिकार करने के लिए गए थे. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कमल रजवार और रामजी रजवार को गिरफ्तार किया है. पुलिस के छापेमारी में रेल इंस्पेक्टर रामाशीष पासवान, उंटारी रोड के थाना प्रभारी संतोष कुमार गिरी और सब इंस्पेक्टर राजवर्धन शामिल रहे.

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