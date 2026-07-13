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आदित्यपुर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में युवक की मौत, धारदार हथियारों और पत्थरों से किया गया हमला

सरायकेला में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई. इस घटना में एक युवक की जान चली गई.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 12:50 PM IST

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सरायकेला: जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनारायणपुर में रविवार देर रात दो गुटों के बीच हुआ मामूली विवाद एक बड़े खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. इस हिंसक झड़प में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी. मृतक की पहचान स्थानीय निवासी गौतम मुंडा के रूप में हुई है.

हमलावरों के निशाने पर था युवक

मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार रात शिवनारायणपुर मैदान के समीप किसी बात को लेकर दो पक्षों के युवक आपस में भिड़ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोग उग्र हो गए और दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया. हमलावरों ने गौतम मुंडा को निशाना बनाते हुए उन पर धारदार हथियारों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस जानलेवा हमले में गौतम के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा.

​घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहीं, ग्रामीणों ने घायल गौतम को तुरंत नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) रेफर कर दिया. हालांकि, अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात

​इस घटना के बाद शिवनारायणपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी आक्रोश और तनाव देखा जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है. थाना प्रभारी अंजनी कुमार का कहना है कि इस घटना में एक युवक की मौत हुई है. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

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