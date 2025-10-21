ETV Bharat / state

उत्तराखंड में स्कूटी हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, दिवाली पर पसरा मातम

अपने गांव से काम पर लौट रहे एक युवक की केदारनाथ हाईवे पर स्कूटी हादसे में जान चली गई. जिससे शोक की लहर दौड़ गई.

Ambulance
एंबुलेंस (फाइल फोटो- ETV Bharat)
Published : October 21, 2025 at 5:36 PM IST

Updated : October 21, 2025 at 5:42 PM IST

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. ताजा हादसा रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर हुआ है. जहां दीपावली का पर्व मना कर अपने गांव से लौट रहे युवक की स्कूटी हादसे में मौत हो गई. जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है.

सड़क किनारे खड़े लोडर से टकराई स्कूटी: जानकारी के मुताबिक, मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को रुद्रप्रयाग के धनपुर पट्टी के वीरों गांव निवासी पंकज सिंह नेगी पुत्र सते सिंह नेगी (उम्र 29 वर्ष) अपने गांव से अगस्त्यमुनि स्थित एल एंड टी कंपनी में काम पर जा रहा था. तभी केदारनाथ हाईवे पर तिलवाड़ा में जीएमवीएन के पास उसकी स्कूटी अचानक सड़क किनारे खड़े लोडर से जा टकरा गई, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई और वो सड़क पर ही गिर गया.

युवक की मौत पर धनपुर पट्टी में शोक की लहर: हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल पंकज को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि भेजा. जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद में शव को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. हादसे के बाद रुद्रप्रयाग नगर और धनपुर पट्टी में शोक की लहर है. धनपुर पट्टी में हर कोई घटना से दुखी है.

"युवक स्कूटी में अकेले सवार था. वो रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि एल एंड टी कंपनी का कर्मचारी था, जो गांव से काम पर जा रहा था. घटना में उनके सिर और मुंह पर गंभीर चोट आई थी. जिससे उनकी मौत हो गई. संबंधित कंपनी को भी सूचित कर दिया गया है."- कुलदीप पंत, अगस्त्यमुनि थाना प्रभारी

केदारनाथ हाईवे पर कार हुई थी हादसे का शिकार: गौर हो कि बीती 5 अक्टूबर को भी केदारनाथ हाईवे पर काकड़ागाड़ के पास कार पर पत्थर आ गिरे थे. जिससे कार अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी के किनारे जा पहुंची. इस हादसे में चालक की मौत हुई थी. जबकि, कार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. ये लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बाराबंकी के रहने वाले थे. यह हादसा काफी खतरनाक था.

चमोली में भी गिरी थी सूमो: इसके अलावा चमोली में भी थराली-डूंगरी मोटर मार्ग पर एक टाटा सूमो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई थी. गनीमत रही कि सूमो में सवार 10 लोगों की जान बच गई. पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर सभी का रेस्क्यू किया.

बताया जा रहा है कि सूमो का ड्राइवर नशे में टल्ली होकर वाहन चला रहा था. जिस वजह से यह हादसा हुआ. इसके अलावा दिल्ली मेरठ हाईवे पर पूर्व सीएम हरीश रावत की कार भी एक्सीडेंट हो चुका है. जिसमें उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन हरीश रावत सुरक्षित रहे.

