दो दिन पहले हुई थी शादी! सड़क हादसे में चली गई जान

पलामू सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. युवक की दो दिन पहले ही शादी हुई थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
ETV Bharat Jharkhand Team

December 1, 2025

पलामू: जिला के सदर थाना क्षेत्र के सिंगर खुर्द में सड़क हादसा हुआ. हादसे में राहुल कुमार पाठक नामक युवक की मौत हो गई. राहुल कुमार पाठक पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के पंजरी कला के रहने वाले थे. दो दिन पहले 29 नवंबर को ही उनकी शादी हुई थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं लोग अस्पताल पहुंच गए हैं. शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

बताया जा रहा है कि राहुल पाठक बाइक से सोमवार को पाटन मोड़ की तरफ से मेदिनीनगर जा रहे थे. इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के सिंगर खुर्द में उनकी बाइक और हाइवा के बीच टक्कर हो गई. जिसमें राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया. सदर थाना में तैनात एएसआई अभिमन्यु कुमार सिंह ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

राहुल कुमार पाठक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए थे. सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया दुर्घटना में शामिल हाइवा को पकड़ लिया गया है. पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. उन्होंने बताया कि हाइवा का ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. बता दें कि जिस जगह पर दुर्घटना हुई है, उस इलाके में नेशनल हाइवे 39 का निर्माण कार्य भी चल रहा है.

