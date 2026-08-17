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खूंटी-चाईबासा मार्ग पर दो बाइकों की सीधी टक्कर, एक युवक की मौके पर मौत

​रांची/खूंटीः जिला में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. खूंटी-चाईबासा मुख्य मार्ग पर मुरहू थाना क्षेत्र स्थित कुंदी स्कूल के पास दो बाइकों के बीच हुई भीषण और सीधी टक्कर में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

​मुरहू थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ. युवकों के पास हेलमेट मौजूद था लेकिन उन्होंने उसे पहना नहीं था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना की मुख्य वजह अनियंत्रित और तेज गति थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे जा गिरीं और उन पर सवार चारों युवक छिटककर दूर जा गिरे. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए वाहनों का आवागमन भी बाधित रहा.

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) जिला के गुदड़ी प्रखंड निवासी दरगा क्लोण्डिया के रूप में की गई है, जो मुरहू से खूंटी की ओर जा रहा था. वहीं घायलों में मुरहू थाना क्षेत्र के इंडीपीडी निवासी समसोन हनी पूर्ति और खूंटी थाना क्षेत्र निवासी दया सांगा शामिल हैं. तीसरे घायल युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. ये सभी खूंटी से मुरहू की तरफ जा रहे थे.