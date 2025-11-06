ETV Bharat / state

देहरादून में खनन से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने युवक को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा

देहरादून में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों और लोगों ने जमकर हंगामा किया.

Dehradun road accident
युवक की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 6, 2025 at 3:11 PM IST

3 Min Read
देहरादून: थाना बसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत मीठी बेरी परवल मार्ग पर खनन से भरे ट्रैक्टर ट्राली ने एक युवक को रौंद दिया. पलवल गांव से आ रहा खनन से भरा ट्रैक्टर जब महेंद्र चौक के पास मीठी बेरी परवल मार्ग पहुंचा ही था तो ये हादसा हो गया. हादसे में युवक की मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के परिजनों समेत स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों व स्थानीय को समझा बुझाकर मामला शांत कराया. जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा.पुलिस द्वारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है और ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया गया है. वहीं लोगों में पुलिस के देरी से आने पर रोष व्याप्त है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के करीब एक घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार स्थानीय लोग खनन की गाड़ियों का विरोध कर रहे है. जानकारी के अनुसार युवक का नाम शुभम गैरोला पुत्र भागवत गैरोला है, जो उम्मेदपुर प्रेमनगर का रहने वाला है. शुभम अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था, जो आज सुबह 11:30 बजे के आसपास घर से प्रेमनगर किसी काम से जाने के लिए निकला था लेकिन महेंद्र चौक के पास मीठी बेरी परवल मार्ग पर खनन का काम कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते वक्त शुभम की मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों मौके पर इकट्ठा हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया. काफी देर बाद थाना बसंत विहार पुलिस और थाना प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोग पुलिस के देरी से आने आक्रोशित हो गए. पुलिस द्वारा कई घंटों स्थानीय लोगों को समझाने के बाद मामला शांत हुआ. जिसके बाद पुलिस द्वारा एंबुलेंस के जरिए शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है. बताया जा रहा है कि युवक दो दिन बाद विदेश काम करने के लिए जाने वाला था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन की गाड़ियों से आए दिन हादसे होते हैं, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है.

थाना बसंत विहार प्रभारी अशोक राठौड़ ने बताया है कि मृतक के परिजनों की ओर से ट्रैक्टर चालक के खिलाफ शिकायत नहीं दी गई है. फिलहाल आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. साथ ही पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों को शांत कराया गया है. परिजन द्वारा तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

