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थाना हाजत में युवक की मौत, परिजन बोले पीट-पीटकर मार डाला, पुलिस की अलग थ्योरी

सुपौल: बिहार के सुपौल स्थित जदिया थाना में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है.जिले के कोरियापट्टी पूरब पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी नंदन यादव के 25 वर्षीय बेटे बिट्टू कुमार की थाना हाजत में मौत हो गयी. घटना के बाद से बुधवार को पूरे इलाके में बवाल मचा रहा.

स्टेट हाईवे-91 जाम: मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिजनों ने कस्टडी में पिटाई कर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने थाना के सामने स्टेट हाईवे-91 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया.

परिजनों ने दी सूचना: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात बिट्टू कुमार शराब के नशे में घर पर हंगामा कर रहा था. स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने ही डायल-112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर जदिया थाना लाई. उसे थाना हाजत में रखा गया था. पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह जब पुलिस कर्मी हाजत की जांच करने पहुंचे तो बिट्टू कुमार मृत अवस्था में मिला.

परिजनों का आरोप: हाजत में युवक की मौत की खबर आग की तरह फैल गई जिसके बाद थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गयी. मृतक के परिजनों ने पुलिस के आत्महत्या के दावे को सिरे से खारिज करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि युवक को हिरासत में बेरहमी से पीटा गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई है. परिजनों का आरोप है कि मामले को आत्महत्या का रूप देकर सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है.

मृतक बिट्टू कुमार की फोटो (ETV Bharat)

कार्रवाई की मांग: परिजनों के अनुसार युवक के गले पर दबाव के निशान दिखाई दे रहे थे. इसी आधार पर उन्होंने निष्पक्ष जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है.

सड़क पर रखा शव: घटना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल ले जा रही थी. इसी दौरान थाना गेट के पास परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. लोगों ने पुलिस वाहन को रोक लिया और शव को नीचे उतारकर बीच सड़क पर रख दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी. शव सड़क पर रखे जाने से माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया. जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गयी और यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

थाना बना पुलिस छावनी: वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमा सक्रिय हो गया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस, अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विभाष कुमार, अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह सहित कई थानों के पुलिस पदाधिकारी और जिला बल के जवानों की भारी तैनाती की गयी.

तनावपूर्ण हालात: थाना परिसर और आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रहे. आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुटे रहे.इस दौरान हालात लगातार तनावपूर्ण बने रहे.