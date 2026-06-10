थाना हाजत में युवक की मौत, परिजन बोले पीट-पीटकर मार डाला, पुलिस की अलग थ्योरी
युवक शराब के नशे में घर पर हंगामा कर रहा था, परिजनों ने ही डायल-112 को सूचना दी. जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई.
Published : June 10, 2026 at 8:19 PM IST
सुपौल: बिहार के सुपौल स्थित जदिया थाना में पुलिस हिरासत के दौरान एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है.जिले के कोरियापट्टी पूरब पंचायत के वार्ड संख्या 4 निवासी नंदन यादव के 25 वर्षीय बेटे बिट्टू कुमार की थाना हाजत में मौत हो गयी. घटना के बाद से बुधवार को पूरे इलाके में बवाल मचा रहा.
स्टेट हाईवे-91 जाम: मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि परिजनों ने कस्टडी में पिटाई कर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने थाना के सामने स्टेट हाईवे-91 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया.
परिजनों ने दी सूचना: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात बिट्टू कुमार शराब के नशे में घर पर हंगामा कर रहा था. स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने ही डायल-112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर जदिया थाना लाई. उसे थाना हाजत में रखा गया था. पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह जब पुलिस कर्मी हाजत की जांच करने पहुंचे तो बिट्टू कुमार मृत अवस्था में मिला.
परिजनों का आरोप: हाजत में युवक की मौत की खबर आग की तरह फैल गई जिसके बाद थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गयी. मृतक के परिजनों ने पुलिस के आत्महत्या के दावे को सिरे से खारिज करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि युवक को हिरासत में बेरहमी से पीटा गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई है. परिजनों का आरोप है कि मामले को आत्महत्या का रूप देकर सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है.
कार्रवाई की मांग: परिजनों के अनुसार युवक के गले पर दबाव के निशान दिखाई दे रहे थे. इसी आधार पर उन्होंने निष्पक्ष जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है.
सड़क पर रखा शव: घटना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल ले जा रही थी. इसी दौरान थाना गेट के पास परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए. लोगों ने पुलिस वाहन को रोक लिया और शव को नीचे उतारकर बीच सड़क पर रख दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी. शव सड़क पर रखे जाने से माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया. जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गयी और यातायात पूरी तरह ठप हो गया.
थाना बना पुलिस छावनी: वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस महकमा सक्रिय हो गया. मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस, अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विभाष कुमार, अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह सहित कई थानों के पुलिस पदाधिकारी और जिला बल के जवानों की भारी तैनाती की गयी.
तनावपूर्ण हालात: थाना परिसर और आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रहे. आक्रोशित लोगों को शांत कराने में जुटे रहे.इस दौरान हालात लगातार तनावपूर्ण बने रहे.
कार्रवाई का आश्वासन: एसपी शरथ आरएस ने आक्रोशित परिजनों से बातचीत कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. यदि किसी पुलिस कर्मी की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
"दोषी पाए जाने पर लापरवाह पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाएगा. किसी भी स्तर पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा."- शरथ आरएस, एसपी
लोगों में आक्रोश: घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा. परिजन निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, हालांकि लोगों में आक्रोश बना रहा.
जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर: फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उच्चस्तरीय जांच के बाद ही स्पष्ट होने की उम्मीद है. पुलिस हिरासत में हुई इस मौत ने एक बार फिर हिरासत सुरक्षा और पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एसपी के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए. उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेजा गया.
हाजत में मौत से उठे कई सवाल: थाना हाजत के भीतर हुई इस घटना ने पुलिस की निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर कई सवाल खड़े कर दिये हैं. यदि युवक ने आत्महत्या की है तो सवाल यह है कि थाना हाजत में उसकी निगरानी कैसे की जा रही थी.
हर पहलू की होगी जांच: पुलिस अधीक्षक शरथ आरएस ने बताया कि युवक को उसके परिजनों की सूचना पर डायल-112 पुलिस द्वारा थाना लाया गया था. थाना में हुई मौत की घटना को गंभीरता से लिया गया है. उन्होंने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच करायी जा रही है.
"पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही या दोष सामने आता है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी" - शरथ आरएस, एसपी
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