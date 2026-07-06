प्रेमिका के घर से गिरकर प्रेमी की मौत, शादी से इंकार करने पर गुस्से में पहुंचा था युवक, जानें फिर क्या हुआ?
पटना में प्रेमिका के घर से गिरकर प्रेमी की मौत हो गयी. शादी से इंकार करने के बाद युवक गुस्से में था और फिर..पढ़ें
Published : July 6, 2026 at 10:51 AM IST
पटना: राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर-8 बी स्थित एक किराए के मकान में रविवार को प्रेम-प्रसंग से जुड़ी एक सनसनीखेज घटना सामने आई. दौरान पूर्वी चंपारण का रहने वाला 26 वर्षीय प्रेमी प्रियेश रंजन अवैध हथियार के साथ अपनी प्रेमिका के घर में घुस गया.
शादी का दबाव: हालांकि उस वक्त घर में प्रेमिका मौजूद नहीं थी. उस दौरान प्रेमिका का भाई मौजूद था, जिससे प्रियेश का विवाद हो गया. उसने धमकी दी कि यदि तुम्हारी बहन मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा. देखते ही देखते विवाद बहुत अधिक बढ़ गया और उसने पिस्तौल निकाल कर फायरिंग कर दी. गोली सीधे युवती के भाई के कंधे में जाकर लगी.
तीसरे मंजिल से गिरकर प्रेमी की मौत: घटना के दौरान हुई हाथापाई में प्रियेश रंजन की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई. प्रेमी की मौत के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घायल भाई का इलाज चल रहा है.
छानबीन में जुटी पुलिस: पुलिस के अनुसार घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि घटनाक्रम की पूरी जानकारी मिल सके. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पहले से जान-पहचान थी.
"मामला प्रेम-प्रसंग और आपसी विवाद से जुड़ा है. पुलिस गहनता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." -ममता कल्याणी, एसपी, पटना सेंट्रल
नौकरी के बाद शादी से इंकार: बताया जा रहा है कि युवती का बीते तीन महीने पहले मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर नौकरी लगी थी. नौकरी लगने के बाद उसने प्रियेश से दूरी बनाना शुरू कर दिया. जिससे युवक परेशान रहने लगा. उसने शादी के लिए कहा तो लड़की ने मना कर दिया. इसके बाद वह आग बबूला होकर मोतिहारी से पटना पहुंच गया, लेकिन इस दौरान युवती नहीं थी. फिर युवती के भाई से विवाद में इस तरह की घटना हुई.
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