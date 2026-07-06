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प्रेमिका के घर से गिरकर प्रेमी की मौत, शादी से इंकार करने पर गुस्से में पहुंचा था युवक, जानें फिर क्या हुआ?

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस ( ETV Bharat )