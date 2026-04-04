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बिहार पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत, लोगों ने राइफल छिनी, SP ने दारोगा समेत 2 को सस्पेंड किया

कटिहार में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई. इसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा. आगे पढ़ें पूरी खबर

YOUTH DIED IN POLICE CUSTODY
पुलिस की राइफल छिनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 3:14 PM IST

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कटिहार : बिहार के कटिहार में जमकर बवाल देखने को मिला है. फलका थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत ने पूरे इलाके का माहौल गरमा दिया है. मृतक की शिनाख्त राकेश कुमार यादव के रूप में हुई है. इसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा.

पुलिस कस्टडी में युवक की मौत : दरअसल, गोपालपट्टी निवासी राकेश कुमार यादव को 2 अप्रैल की देर रात को बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था. इसके कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत की खबर ने हंगामा खड़ा कर दिया है.

मृतक के भाई का बयान (ETV Bharat)

'जब तक अस्पताल पहुंचे मौत हो चुकी थी' : परिजनों का आरोप है कि जिस व्यक्ति की बाइक चोरी हुई थी, उसने राकेश को पहचानने से इनकार कर दिया था. इसके बावजूद पुलिस ने उसे रिहा नहीं किया. परिवार का दावा है कि थाने के अंदर राकेश के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. सुबह पुलिस ने परिजनों को उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी, लेकिन जब तक वे सदर अस्पताल पहुंचे, तब तक राकेश की मौत हो चुकी थी.

''मेरे छोटे भाई के साथ पुलिस ने टॉर्चर किया है. इसी कारण उसकी मौत हो गई है. जांच अधिकारी ने हमसे बाइक और 50 हजार रुपये की मांग की थी. इसी बीच भाई को पीट-पीटकर मार डाला.''- परितोष यादव, मृतक का भाई

YOUTH DIED IN POLICE CUSTODY
स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

लोगों ने जमकर किया बवाल : इस खबर के फैलते ही फलका और आसपास के इलाकों में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा. गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने फलका-कुर्सेला स्टेट हाईवे को जाम कर दिया. सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया.

पुलिस की राइफल छिनी : हालात इतने बिगड़ गए कि यातायात पूरी तरह ठप हो गया. पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने एक पुलिसकर्मी की राइफल भी छीन ली. फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. स्थिति को काबू में रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

''राकेश यादव ने थाने में आत्महत्या का प्रयास किया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है.''- रंजन सिंह, डीएसपी, कोढ़ा

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पुलिस से उलझते लोग (ETV Bharat)

दारोगा और जांच अधिकारी सस्पेंड : मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शिखर चौधरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फलका थाना प्रभारी रवि कुमार राय और जांच अधिकारी कुंदन पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं. प्रशासन हर पहलू की जांच में जुटा है, वहीं स्थानीय लोग न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं.

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