बोकारो में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर, मौके पर दो युवकों की दर्दनाक मौत
बोकारो में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर हुई है. घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
Published : December 10, 2025 at 12:31 PM IST
बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड के ललपनिया घाटी में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं. यह घटना गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल गांव के समीप ललपनिया घाटी के पास की है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया में भर्ती कराया. जहां दो युवकों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई.
घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज
वहीं, घटना की सूचना पाकर सीएचसी पहुंचे गोमिया बीडीओ, सीओ ने बेहतर इलाज के लिए गंभीर रूप से घायल अन्य दो बच्चों को बोकारो सदर अस्पताल रेफर कराया. जबकि तीसरे घायल का इलाज ललपनिया स्थित टीटीपीएस अस्पताल में चल रहा है. मृतकों की पहचान तुलबुल निवासी रवि प्रसाद 38 वर्षीय पिता स्वर्गीय सुभाष प्रसाद एवं मंशु महली 16 वर्षीय पिता जगन्नाथ महली के रूप में हुई है.
मिली जानकारी के अनुसार रवि प्रसाद अपने साथी दिलीप प्रजापति के साथ बाइक से ललपनिया लौट रहे थे. इसी दौरान मंशु महली अपनी बाइक से ललपनिया की ओर जा रहा था. जहां दोनों के आमने-सामने टक्कर हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह टक्कर इतनी भीषण थी कि मंशु की बाइक पर सवार 4 वर्षीय बच्चा सड़क किनारे गिर गया. हालांकि फिलहाल बच्चा सुरक्षित है. वहीं, गोमिया के सीओ आफताब आलम ने बताया कि दो बाइकों में टक्कर हुई हैं, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई है. जबकि तीन लोग घायल हैं. इन घायलों के बेहतर इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल भेजा गया है.
