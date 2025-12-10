ETV Bharat / state

बोकारो में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर, मौके पर दो युवकों की दर्दनाक मौत

बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड के ललपनिया घाटी में दो बाइकों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं. यह घटना गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल गांव के समीप ललपनिया घाटी के पास की है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया में भर्ती कराया. जहां दो युवकों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी देते सीओ (ETV BHARAT)

घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज

वहीं, घटना की सूचना पाकर सीएचसी पहुंचे गोमिया बीडीओ, सीओ ने बेहतर इलाज के लिए गंभीर रूप से घायल अन्य दो बच्चों को बोकारो सदर अस्पताल रेफर कराया. जबकि तीसरे घायल का इलाज ललपनिया स्थित टीटीपीएस अस्पताल में चल रहा है. मृतकों की पहचान तुलबुल निवासी रवि प्रसाद 38 वर्षीय पिता स्वर्गीय सुभाष प्रसाद एवं मंशु महली 16 वर्षीय पिता जगन्नाथ महली के रूप में हुई है.