ETV Bharat / state

हिसार में लिफ्ट में गर्दन कटने से युवक की मौत, नीचे तारों में अटका सिर, एलिवेटर के अंदर गिरा धड़

हिसार में लिफ्ट में गर्दन फंसने से युवक की मौत: शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया है. बताया जा रहा है मृतक कुंभा खेड़ा का निवासी है. जिसका नाम जसबीर है. जसबीर के परिजनों का आरोप है कि उसका मर्डर किया गया है. फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है. सिटी थाना के प्रभारी का कहना था कि प्रारंभ में जांच में हादसा लग रहा है.

हिसार: रविवार को स्वीट शॉप में लिफ्ट में गर्दन कटने से युवक की मौत हो गई. इस घटना की सूचना पाकर डीएसपी सहित अन्य पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है. बताया जा रहा है कि पहले लिफ्ट में युवक सिर फंसा इसके बाद झटका लगते ही गर्दन कट कर धड़ से अलग हो गई. युवक का शव लिफ्ट के वायर्स पर टंग गया और धड़ लिफ्ट के अंदर गिर गया.

अपने रिश्तेदार से मिलने आया था युवक: कल्पना स्वीट्स के संचालक अनिल के अनुसार वो अपने बेटे के साथ दुकान से बाहर गए थे. रविवार होने के कारण दुकान पर सब्जी पूड़ी बनाई जाती है. उनकी दुकान पर विजय हलवाई का काम करता है. विजय का रिश्तेदार जसबीर पहली बार दुकान पर उससे मिलने आया था. रात को वो दुकान पर ही सो गया. जसबीर सुबह दूसरी मंजिल पर रखा सामान लिफ्ट से ले जान लगा, तो उसकी गर्दन लिफ्ट के दरवाजे के बीच आ गई और लिफ्ट में अचानक झटका लगते ही उसकी गर्दन गिर गई. जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: मृतक के पिता ने रणवीर ने कहा कि उसके बेटे का किसी से कोई विवाद नहीं था. जसबीर का विवाह नहीं हुआ था. पिता ने आशंका जताई है उसकी हत्या की गई है. उसकी पुलिस अधिकारियों से मांग है कि इस मामले की जांच करवाई जाए. बताया जा रहा है छह साल पहले किसी वर्कर की लिफ्ट में मौत हो चुकी है.

सीसीटीवी में कैद वारदात: डीएसपी प्रिया शर्मा के अनुसार "लिफ्ट में फंसने से युवक की मौत हुई है. इस मामले की सीसीटीवी निकाली गई है. जिसमें ये लग रहा है कि कोई हादसा है. हमने परिजनों को वीडियो फुटेज दिखा कर उन्हें संतुष्ट कर दिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में भेज दिया है."

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में युवक-युवती के नहर में कूदने की आशंका, आगरा नहर के पास मिली कार के अंदर मिले खून के निशान