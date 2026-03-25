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नवादा में हाथियों ने युवक को कुचलकर मार डाला, कई मवेशियों की मौत

नवादा में हाथियों का तांडव देखने को मिला. हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

Elephant Attack In Nawada
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 25, 2026 at 1:48 PM IST

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नवादा: बिहार के नवादा में हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल है. जिले की रजौली हरदिया पंचायत के सूअरटोली गांव में 30 वर्षीय युवक सनोज भुइया को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. हाथियों के हमले में तीन भैंसों की भी मौत हो गई. हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई है.

निगरानी में वन विभाग: इस घटना की पुष्टि जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ कृष्ण ने की है. उन्होंने बताया कि हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मवेशियों की भी मौत हुई है. कहा कि वन विभाग की टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है. अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की अपील की है.

Elephant Attack In Nawada
नवादा में हाथियों का उत्पात (ETV Bharat)

"हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है. मवेशियों पर भी हमला किया गया है, जिसमें कई मवेशियों की मौत हुई है. लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए विशेष टीम लगाई गई है." -श्रेष्ठ कृष्ण, वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा

20-22 हाथियों का तांडव: स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले तीन दिनों से इलाके में करीब 20-22 हाथियों का झुंड तांडव मचा रहा है. ये सभी हाथी झारखंड की सीमा से बिहार में प्रवेश किए हैं. रात होते ही गांव में प्रवेश कर जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं. कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया है. लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं.

Elephant Attack In Nawada
नवादा में हाथियों ने फसल को किया नष्ट (ETV Bharat)

रेस्क्यू के लिए बंगाल से आयी टीम: लोगों के अनुसार दो दर्जन से अधिक हाथियों ने झुंड में हमला बोला है. उत्पात मचाते हुए अब कौवाकोल की तरफ रवाना हो गया है. सूअरलेटी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि हाथी अब नावाडीह के जंगल में देखे गये हैं. इतना कुछ होने के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ है. हाथियों की खोजबीन में जुटी है. वन विभाग की टीम ने हाथियों को रेस्क्यू करने के लिए बंगाल से टीम बुलायी है. ड्रोन के माध्यम से हाथियों को खोजा जा रहा है.

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