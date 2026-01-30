ETV Bharat / state

लखीमपुर-सीतापुर हाईवे पर सड़क हादसा, ओवरलोड गन्ना लदा ट्रक पलटा; एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर

लखीमपुर-सीतापुर हाईवे पर सड़क हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )