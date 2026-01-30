ETV Bharat / state

लखीमपुर-सीतापुर हाईवे पर सड़क हादसा, ओवरलोड गन्ना लदा ट्रक पलटा; एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर

खीरी थाना प्रभारी निरीक्षक निराला तिवारी ने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है,

लखीमपुर-सीतापुर हाईवे पर सड़क हादसा
लखीमपुर-सीतापुर हाईवे पर सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
लखीमपुर खीरी : खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओयल पुलिस चौकी के पास शुक्रवार को दोपहर करीब तीन बजे ओवरलोड गन्ना लदा ट्रक पलट गया. हादसे के दौरान ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल हो गये. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई. वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है, वहीं घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया कि लखीमपुर-सीतापुर हाईवे पर ओयल पुलिस चौकी के पास शुक्रवार को सड़क हादसा हो गया. दोपहर करीब तीन बजे गन्ना लदा ट्रक पलट गया. हादसे से पहले ट्रक की टक्कर से सीतापुर के हरगांव निवासी दो बाइक सवार अंकुश कुमार (20) और अनूप कुमार (19) घायल हो गये.

लखीमपुर-सीतापुर हाईवे पर सड़क हादसा (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही ओयल पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान अंकुश कुमार की मौत हो गई, वहीं अनूप कुमार का इलाज चल रहा है.

पुलिस चौकी प्रभारी पटेल राठी ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसकी पहचान अंकुश कुमार पुत्र नेतराम निवासी गांव सहनियापुर थाना क्षेत्र हरगांव जनपद सीतापुर के रूप में हुई है. हादसे के कारण मार्ग पर लंबा जाम लग गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद खुलवाया गया. खीरी थाना प्रभारी निरीक्षक निराला तिवारी ने बताया कि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है.



संपादक की पसंद

