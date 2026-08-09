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चोर समझ कर सिक्योरिटी गार्ड ने चलाई गोली, युवक इलाज के दौरान मौत

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान समीर (पुत्र नबी अहमद) के रूप में हुई है. बताया गया कि अर्थला स्थित पार्श्वनाथ बिल्डिंग का परिसर फिलहाल अर्ध निर्मित अवस्था में है. यहां सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं. बिल्डिंग के परिसर में सिक्योरिटी गार्ड विवेक यादव की ड्यूटी थी. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की है. सिक्योरिटी गार्ड विवेक यादव को हिरासत में लिया गया है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हिंडन पुल चौकी के अंतर्गत अर्थला स्थित अर्ध निर्मित पार्श्वनाथ बिल्डिंग परिसर में रविवार को गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया. परिसर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड द्वारा लाइसेंसी बंदूक से चलाई गई गोली युवक को जा लगी. गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

घटना की सूचना मिलते ही मृतक समीर के परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस द्वारा फिलहाल कई पहलुओं पर जांच की जा रही है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं सिक्योरिटी गार्ड और मृतक के बीच पहले से कोई विवाद, रंजिश यह व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं थी. हालांकि, अभी तक जांच में ऐसा कुछ अच्छा सामने नहीं आया है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है.

सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना के मुताबिक, थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हिंडन पुल चौकी के अंतर्गत अर्थला क्षेत्र में स्थित अर्धनिर्मित पार्श्वनाथ बिल्डिंग परिसर में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी. पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर जाकर इसकी जांच की गई तो पता चला कि वहां पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड विवेक यादव के द्वारा लाइसेंसी असलहे से गोली चलाई गई थी, जो एक युवक समीर पुत्र नबी अहमद को लगी है. उपचार के दौरान एमएमजी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई. प्रकरण में मृतक पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

मृतक समीर के भाई यूसुफ के मुताबिक "9 अगस्त को सुबह करीब 11:00 बजे समीर वीडियो बनाने के लिए पार्श्वनाथ बिल्डिंग पर गया था. तभी वहां गार्ड विवेक, रवि, राहुल, रवि (दूसरा) ने समीर के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी. किसी राह चलते व्यक्ति ने हमें सूचना दी तो हम मौके पर पहुंचे, जिसके बाद देखा कि चारों सिक्योरिटी गार्ड समीर के साथ मारपीट कर रहे थे. इतने में हम वहां पहुंचे तो जान से मारने की नीयत से गोली चला दी गई. हाथ में हथियार लहराते हुए सिक्योरिटी गार्ड भाग रहे थे तभी हमने उन्हें मौके से पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया.

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