ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में भूस्खलन से मकान की दीवार ढही, युवक की दबकर मौत

कमरे में सो रहा था युवक, अचानक दीवार तोड़कर अंदर आ गया मलबा: जानकारी के मुताबिक, 28 नवंबर की तड़के करीब चार बजे अस्कोट के रसगाड़ी के ओजपाली तोक में अचानक लैंडस्लाइड हो गया. जिससे ललित मोहन जोशी का मकान ध्वस्त हो गया. साथ ही पहाड़ी से मलबा और बोल्डर मकान की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गया. जिससे अंदर कमरे में सो रहा भुवन चंद्र जोशी पुत्र ललित मोहन जोशी (उम्र 22 वर्ष) मलबे में दब गया.

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट में भूस्खलन होने से एक मकान की दीवार ढह गई. जिसके चलते मकान के भीतर सो रहा एक युवक दब गया. जिससे उसकी जान चली गई. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इकलौते चिराग की मौत से परिवार गहरे सदमे में है. वहीं, तहसील प्रशासन ने फौरी तौर पर युवक के परिजनों को चार लाख रुपए का चेक दिया है.

मलबा हटाकर निकाला गया शव: वहीं, ग्रामीणों ने आनन-फानन में घटना की सूचना राजस्व विभाग और पुलिस को दी. जिस पर दोनों विभागों की टीम ने मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाकर भुवन जोशी की मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया.

भूस्खलन से मकान क्षतिग्रस्त (फोटो सोर्स- Villagers)

बीए सेकेंड ईयर का छात्र था भुवन जोशी: बताया जा रहा है कि भुवन जोशी बीए सेकेंड ईयर का छात्र था. वो राजकीय महाविद्यालय नारायण नगर में पढ़ता था. उसकी एक छोटी बहन भी है. बेटे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. रिश्तेदार और ग्रामीण परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं. उधर, तहसील प्रशासन ने मृतक युवक के परिजनों को चार लाख रुपए का चेक सहायता राशि के रूप में दिया है.

भारी मात्रा में आया मलबा (फोटो सोर्स- Villagers)

"बताया जा रहा है कि मकान के ठीक पीछे से सिंचाई नहर बहती है. रात में पानी रिसने के कारण लैंडस्लाइड हुआ और भारी मात्रा में मलबा मकान की छत व दीवार को तोड़ते हुए कमरे में घुस गया. जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई. फिलहाल, मृतक के परिजनों को सहायता राशि दे दी गई है."- पिंकी आर्या, तहसीलदार, डीडीहाट

ये भी पढ़ें-